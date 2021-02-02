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أخبار العالم

9 ملايين مهاجر سيحصلون على الجنسية.. بايدن يوقع سلسلة من المراسيم المتعلقة بالهجرة اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:09 م
بايدن يوقع سلسلة
بايدن يوقع سلسلة من المراسيم المتعلقة بالهجرة اليوم
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دعاء أبوهشيمة
كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيوقع اليوم سلسلة من الأوامر التنفيذية تتعلق بقضايا الهجرة، وستركز على الترحيب بالمهاجرين. 

ووفقا للموقع الرسمي للبيت الأبيض، تعلن الإدارة عن سلسلة من الإجراءات الإضافية التي تتخذها لإعادة بناء وتعزيز نظام الهجرة.

وأشار المسؤولون إن  بايدن يرغب في تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأمريكية. 

وأضافو أن الرئيس الأمريكي سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم بلم شمل العائلات على جانبي الحدود مع المكسيك 

وتستند إجراءات اليوم إلى الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس في أول يوم له في منصبه، بما في ذلك خطوات الحفاظ على الحماية وتعزيزها للحالمين، وإنهاء الحظر الإسلامي والأفريقي، ووقف بناء الجدار الحدودي وحماية المواطنين الليبيريين الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

ففي اليوم الأول لرئاسته، أرسل الرئيس أيضا قانون المواطنة للولايات المتحدة إلى الكونجرس، والذي يسعى إلى تحديث نظام الهجرة لدينا وإدارة حدودنا بذكاء ، مع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات لمعالجة الضرر الذي لحق بآلاف العائلات التي انفصلت على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتوسع الجهود للتراجع سريعا عن التغييرات التي لا هوادة فيها في سياسة الهجرة المتبعة على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتهدف هذه الخطوات إلى عكس العديد من سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب لردع الهجرة، الشرعية وغير الشرعية.

وفي 20  يناير، اتخذت إدارة بايدن الخطوات الأولى في جهد حكومي شامل وواسع لإصلاح نظام الهجرة، بما في ذلك إرسال تشريعات إلى الكونجرس تخلق مسارًا للحصول على الجنسية لما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون ويساهمون في الولايات المتحدة. واليوم ، تعلن الإدارة عن سلسلة من الإجراءات الإضافية التي تتخذها لإعادة بناء وتعزيز نظام الهجرة.
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