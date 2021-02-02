ساءت حالته.. نهاية مأساوية لرضيع من ورم معقد بحجم كرة الجولف

خضع الطفل الرضيع سيلاس هاريجان لعمليتين جراحيتين ناجحتين لإزالة ورم في المخ، لكن لم تنجح الجراحة الثالثة في علاج الت لف الدماغي

حيث ظل مصابا به.

اتصل الزوجان بالطبيب العام للاطمئنان على وضع ابنهما الصحي، لكن نصحهما بالذهاب إلى الصيدلي الذي طُلب منهما بعد ذلك العودة إلى الطبيب الذي أخبرهم بدوه أنه قد

يكون سائلًا على الوركين نتيجة عدوى، طالبًا من والديه أن يراقباه لمدة أسبوعين حتي تخف الآلام.