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منوعات

ساءت حالته.. نهاية مأساوية لرضيع من ورم معقد بحجم كرة الجولف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:04 م
نهاية مأساوية لرضيع
نهاية مأساوية لرضيع نتيجة ورم معقد بحجم كرة الجولف
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يارا زكريا
توفى رضيع لم يتعد الـ 20 شهرًا من عمره بعد إجرائه لثلاث عمليات جراحية لإزالة ورم بحجم كرة الجولف في دماغه مما أصاب جميع أفراد عائلته بحزن شديد.

خضع الطفل الرضيع سيلاس هاريجان لعمليتين جراحيتين ناجحتين لإزالة ورم في المخ، لكن لم تنجح الجراحة الثالثة في علاج التلف الدماغي
حيث ظل مصابا به.

وصفت أم الرضيع المتوفى نيكول هاريجان اللحظات الأخيرة في حياته بأنه توقف عن الابتسام وعاني أعراضا غريبة أبرزها عدم التوازن تبعها فشل في تحسن صحته.

في البداية اتصل الزوجان بالطبيب العام للاطمئنان على وضع ابنهما الصحي، لكن نصحهما بالذهاب إلى الصيدلي الذي طُلب منهما بعد ذلك العودة إلى الطبيب الذي أخبرهم بدوه أنه قد يكون سائلًا على الوركين نتيجة عدوى، طالبًا من والديه أن يراقباه لمدة أسبوعين حتي تخف الآلام.

واتصل والد الطفل بالطبيب مرة أخرى عندما ساءت حالته وأخذه إليه ليحوله أخيرًا إلى المستشفى مع إجراء فحص بالأشعة المقطعية في اليوم التالي أظهر الورم الدماغي الذي ترك العائلة في حالة صدمة كبيرة حتي وفاة الطفل. 

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