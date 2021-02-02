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برلمان

برلماني يطالب بكود موحد فى تصميم المساجد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد ول3 مستويات بحيث تصبح المساجد منفذه بشكل موحد على مستوى الجمهورية كتنسيق حضاري ومعماري.

وقال "حجازي" خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه عقب القاء بيان وزارته اليوم أن ترك أمر انشاء المساجد دون إعداد كود او تصميم موحد ودون اشراف يتسبب في قيام البعض بالتعدى على الطرق الرئيسة وخطوط التنظيم والتسابق في ضم مساحات قد تكون ضرورية وحيوية لخدمة أهالي تلك القرى ولابد أن يتضمن تجديد الخطاب الديني التعريف بحرمة التعدي على الطرق العامة او الاستغلال السيئ لأراضي الدولة.

وأشار النائب الوفدي إلى أنه لا يوجد عدل في توزيع فرش المساجد  ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف بحيث تتضمن خبراء فى التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحية واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقه أفضل من ذلك، مؤكدا على انه يتم تقدير بعض الأراضي مثلا بأسعار قد يراها واضع اليد تقييمها أكبر من القيمة السوقية ويرفض التقنين أو السداد وهنا فن التفاوض فى الوصول الى نقطة اتفاق بما لا يضيع مال الوقف او يجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق في مصارفه الشرعية. 
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