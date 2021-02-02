برلماني يطالب بكود موحد فى تصميم المساجد

طالب النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد ول3 مستويات بحيث تصبح المساجد منفذه بشكل موحد على مستوى الجمهورية كتنسيق حضاري ومعماري.





وقال "حجازي" خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه عقب القاء بيان وزارته اليوم أن ترك أمر انشاء المساجد دون إعداد كود او تصميم موحد ودون اشراف يتسبب في قيام البعض بالتعدى على الطرق الرئيسة وخطوط التنظيم والتسابق في ضم مساحات قد تكون ضرورية وحيوية لخدمة أهالي تلك القرى ولابد أن يتضمن تجديد الخطاب الديني التعريف بحرمة التعدي على الطرق العامة او الاستغلال السيئ لأراضي الدولة.



