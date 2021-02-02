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أخبار البلد

شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:56 م
صورة من ختام التدريب
صورة من ختام التدريب المشترك
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محمد إبراهيم
أختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك الذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية المصرية واللواء طيار "لوران ليربيت" نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وإشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام ، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلًا على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

تأتى هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
شاهد.. اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك
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