ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الوفيات مرتفعة.. لبنان يسجل 2770 إصابة جديدة بـ كورونا خلال يوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:01 م
لبنان
لبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 2770 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 2757 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 395842. 

كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 81 حالة وفاة جديدة بكورونا.

ولا يزال عدد الوفيات المسجلة في لبنان خلال يوم مرتفعًا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 3226.

وكانت مصادر لبنانية، كشفت في وقت سابق، معلومات بشأن إمكانية فتح البلاد بعد 8 فبراير، تاريخ انتهاء الإغلاق العام، الذي اتخذ لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى قناة "الجديد" اللبنانية، فإن اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيجري لتقييم نتائج الإغلاق العام، قد يصدر عنه توجهًا لإعادة فتح البلد تدريجيا ابتداء من ٨ فبراير. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان.. إصابة رئيس بلدية بكورونا

إصابة مسؤول كبير في الصليب الأحمر اللبناني بفيروس كورونا

رقم صادم.. تسجيل أعلي معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا فى لبنان

الأمن اللبناني يحرر أكثر من 2000 مخالفة لقرار الإغلاق العام

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 3220 إصابة جديدة بـ كورونا و57 وفاة

خلال يوم.. لبنان يسجل أعلى نسبة وفيات جراء كورونا.. وهذا عدد الإصابات

ترشيحاتنا

هل يجوز جمع أكثر من صلاة مع بعضها في وقت واحد؟.. الإفتاء تجيب

فعالة أم لا.. أبرز الأعراض الوارد حدوثها عند استخدام لقاحي سينوفارم واسترازينيكا

المدرب اللي يخاف يستحمل.. تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على هزيمة الزمالك أمام المحلة ..شاهد

الانتصار الأول منذ 34 عاما .. غزل المحلة يكتب تاريخا جديدا عقب هزيمة الزمالك

إسماعيل يوسف: شتان بين أداء الزمالك أمام المقاصة والمحلة اليوم

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف تفاصيل زيارة رئيس الكونغو لمصر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر