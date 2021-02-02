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فن

الحبايب.. خالد النبوي ينشر صورة من كواليس فيلم الكهف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:10 م
خالد النبوي وعمرو
خالد النبوي وعمرو عرفة
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مصطفى كرم
شارك الفنان خالد النبوي جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس   تصوير حلقات فيلم اهل الكهف". 


وعلق خالد النبوي على الصورة التي ظهر بها مع ايمن بهجت قمر و عمرو عرفة  قائلا "الحبايب عمرو عرفة وأيمن بهجت قمر من كواليس تصوير فيلم اهل الكهف ".


وإحتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بإنتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي.

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح  ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فوار ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية. 

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج  وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.
ومن المقرر أن يتم  تنفيذ باقي ديكوات "أهل الكهف" داخل احد الاستوديوهات بالهرم .



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