لن نخسر.. أسامة ربيع يرد بالأرقام على مزاعم تأثير خط أنابيب إيلات - عسقلان على قناة السويس

علق الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، على تأثير مشروع خط أنابيب إيلات - عسقلان على قناة السويس، قائلا إنه خلال الـ 48 ساعة الماضية كان هناك حديث على فقدان قناة السويس بريقها وهذا عار تماما من الصحة . أمرتماما





وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" لو تم تشغيل خط أنابيب إيلات عسقلان سوف يستوعب 7% من قيمة البترول الذي يمر في قناة السويس، مضيفا:" العام الماضي مر من القناة 107 مليون طن بترول".





وتابع أسامة ربيع:" لن نخسر شيئا حال تشغيل خط انابيب ايلات عسقلان ولا تخوف من الأمر".





وأكمل أسامة ربيع:" قناة السويس تقدم حزم تنافسية وهناك أمان في قناة السويس بشهادة المنظمات العالمية المتخثثة في مجال الملاحة التجارية العالمية".





وتابع أسامة ربيع:" 114 ناقلة بترول خام مرت من قناة السويس بإجمالي إيرادات 15 مليون دولار وهذه الناقلات قادمة من أمريكا لآسيا ".





وأكد ان الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) في حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة، موضحا أنه من المتوقع أن لا تتعدى نسبة التأثير (12% - 16 %) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالًا وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61 % فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.





وتستدل التقارير والدراسات التحليلية التي أعدتها الوحدة الاقتصادية التابعة للهيئة إلى عدة أسباب لعدم وجود تأثير فعلي من تشغيل خط الأنابيب ( إيلات – عسقلان) على حركة الملاحة المارة بقناة السويس وأبرزها اعتماد دول الخليج العربي خاصة (الإمارات والسعودية والكويت) في تصدير البترول الخام بشكل كبير على السوق الآسيوي خاصة ( الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان) بنسبة تزيد عن 85% من الصادرات البترولية لمنطقة الخليج العربي وذلك لوجود استثمارات مشتركة مع تلك الدول إلى جانب تزايد نشاط تكرير البترول بآسيا.





وتوضح الإحصائيات الخاصة بحركة تجارة البترول العابرة للقناة عدم وجود داع للتخوف من تنافسية خط الأنابيب ( إيلات –عسقلان) حال تشغيله حيث تمثل نسبة تجارة البترول لدولة الإمارات حوالي 0,7 % من إجمالي حركة تجارة البترول المارة بالقناة، فيما تمثل نسبة تجارة المملكة العربية السعودية المارة بقناة السويس من البترول الخام حوالي 4,9% ، وتشكل تجارة الكويت نحو 1,4% من إجمالي تجارة البترول المارة بالقناة.



