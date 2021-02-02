امرأة تسأل والإفتاء تجيب.. زوجي لم يقترب مني منذ 25 عاما.. شاهد الرد

، أن هذا الزوج لو فعل ذلك عامدا متعمدا فهو حرام شرعا، منوها بأن الزوجة يجوز لها أن تطلب الطلاق لضرر أو عدم اقتراب زوجها منها.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار

وتعجب مستشار المفتي من واقعة السؤال قائلا "أنا مش عارف ازاي ده زواج" متسائلا "انتي صبرتي 25 سنة وجاية تتكلمي دلوقتي".

هل الطلاق الشفوي يقع وما الحكم لو كان في الأفلام؟

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل يقع الطلاق الشفوي حينما نطلقه بلفظه الصريح والصحيح ؟





وأجاب المفتي السابق، في لقاء تلفزيوني، أن الطلاق يقع لو قال الرجل لزوجته "أنتي طالق" لكن لو حرف في لفظ الطلاق، فيسأل عن نيته.





وتابع علي جمعة: من أساليب التحريف في لفظ الطلاق "أنتي طالئ" أو "أنتي تالئ" فبسؤاله لو كان قاصدا للطلاق وقع وإن لم يقصد فلا يقع، منوها أنه يسأل عن نيته عند تحريف لفظ الطلاق حتى لو حرفه إلى لغة قومه، كما يعتاد المصريون على لفظ "أنتي طالئ".





وذكر أن مصر لها الريادة في كل شئ، معلقا على وقوع الطلاق الشفوي، بأن القانون حكم هذه المسألة منذ سنوات عديدة، فالمادة الخامسة في القانون تنص على أنه إذا طلق الرجل زوجته شفويا ولم يوثق العقد في خلال 30 يوما يحكم عليه بالحبس.



