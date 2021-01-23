هل الطلاق الشفوي يقع وما الحكم لو كان في الأفلام؟.. علي جمعة يرد

الطلاق الشفوي، وهل يقع أم لا؟ وأسباب الطلاق في المجتمع المصري، مجموعة من الأسئلة أجاب، عنها الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.





إلغاء الطلاق الشفوي

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل يقع الطلاق الشفوي حينما نطلقه بلفظه الصريح والصحيح ؟





وأجاب المفتي السابق، في لقاء تلفزيوني، أن الطلاق يقع لو قال الرجل لزوجته "أنتي طالق" لكن لو حرف في لفظ الطلاق، فيسأل عن نيته.





وتابع علي جمعة: من أساليب التحريف في لفظ الطلاق "أنتي طالئ" أو "أنتي تالئ" فبسؤاله لو كان قاصدا للطلاق وقع وإن لم يقصد فلا يقع، منوها أنه يسأل عن نيته عند تحريف لفظ الطلاق حتى لو حرفه إلى لغة قومه، كما يعتاد المصريون على لفظ "أنتي طالئ".





وذكر أن مصر لها الريادة في كل شئ، معلقا على وقوع الطلاق الشفوي، بأن القانون حكم هذه المسألة منذ سنوات عديدة، فالمادة الخامسة في القانون تنص على أنه إذا طلق الرجل زوجته شفويا ولم يوثق العقد في خلال 30 يوما يحكم عليه بالحبس.





وأوضح، أن مطالبات إلغاء الطلاق الشفوي بحجة تقليل نسب الطلاق كلام ليس على حقيقته، لأن نسب الطلاق الزائدة هي التي عند المأذون فعلا فهؤلاء ذهبوا للمأذون وبالتالي لن تقل نسبة الطلاق بالغاء الطلاق الشفوي، قائلا "هذا عبث".





أسباب الطلاق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أغلب المشاكل الزوجية التي تتسبب في الطلاق، تكمن في الحالة الإقتصادية وعدم الإنفاق، إما لفقر وإما لبخل، وإما لكثرة عيال، وإما لكثرة طلب.





وأضاف جمعة،خلال لقاء تليفزيوني، أن السبب الثاني في مشاكل الأسرة التي توصل للطلاق، هو عدم إتفاق المشرب، أي عدم التوافق بين الزوج والزوجة في الميول أو الأشياء المحببة لكل طرف، فكل منهما له طبيعة حياة، أو عدم النظافة الشخصية وسلوكيات الحياة.





وأشار إلى أن السبب الثالث، عدم التوافق الجنسي الذي يظنه الكثير بأنه السبب الأول للطلاق في المجتمع المصري.





وأوضح أن السبب الرابع، هو تدخل الأهل بين الزوجين في شئون حياتهما، والسبب الخامس، هو عدم الإنجاب سواء من الرجل أو المرأة، فيقررا الإنفصال رغبة في الإنجاب من آخر أو أخرى.





وأوضح أن السبب السادس، هو نسيان الأصول وحقيقة كل طرف، فالرجل لا يدرك طبيعة حياته وحقوقه وواجباته،ولا المرأة تدرك طبيعة أنثويتها وحقوقها وواجباتها في البيت.





وأشار إلى أن السبب السابع، هو الحب الطارئ، فقد يدخل الرجل أو المرأة في علاقة حب من طرف آخر، وهو الكامن في مواقع التواصل الإجتماعي، والتعارف مع الآخرين عبر الشات.





وتابع: السبب الثامن، هو الحالة الطارئة، كإصابة الرجل أو المرأة بإصابة مزمنة، أو إفلاس الزوج، وهو تغير الحال ونسبته قليلة.





وذكر أن تحديد أسباب الطلاق بهذا الشكل يسهل على الدولة أو المهتمين بقضايا الأسرة، لمعالجة هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها.





الطلاق في الأفلام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن دار الإفتاء المصرية، احصت أسئلة الطلاق التي وردت إليها وكان عددها 3300 سؤال، وأفتت دار الإفتاء بوقوع 3 منهم فقط والباقي لا يقع لعدم توافر فيه الشروط الشرعية.





وأضاف جمعة، في لقاء تليفزيوني، أن هناك فرق بين وقوع الطلاق وإثبات الطلاق، فوقوع الطلاق يكون بلفظ الطلاق ويكون قاصدا وقوع الطلاق، والأصل فيه القصد وليس النية.





وذكر أن ألفاظ الزواج والطلاق في الأفلام لا يعقد بها الزواج ولا يقع الطلاق بها، فلو قال لها في الفيلم أنتي طالق، فهذا من قبيل الحكاية، فهنا الطلاق ليس له قصد فلا يعتبر وقوع الطلاق.





وأكد أن الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوي هو إنشاء للمشكلة واستحداث مشاكل جديدة في الأسر المصرية.



