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سيارات

أبرز النصائح لتفادي مخاطر الطريق ومشكلات التصادم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:00 ص
أبرز النصائح لتفادي
أبرز النصائح لتفادي مخاطر الطريق ومشكلات التصادم
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صبري طلبه
ربما يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى مشكلات كبيرة، من الممكن أن تدور أسبابها حول مشكلات فنية قد نالت من قدرة السيارة، أو أسباب أخرى متعلقة بمخاطر الطريق المختلفة، والتي ينتج عنها أمور لا نحب أن نشاهدها، أو نسمع عن عواقبها مثل الحوادث السير المؤلمة ومخاطر  التصادم. 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور القادمة أهم النصائح لقائدي السيارات لتجنب مخاطر الصادم و تفادي حوادث الطرق.

1- اتباع القواعد المرورية
لا شك أن اتباع القواعد المرورية هو احد عوامل السلامة والامان لقائد السيارة ومن معه، وتتشكل في عدة نقاط أبرزها، ربط أحزمة الأمان، واتباع السرعات المقررة، والالتزام بالحارة المرورية وعد تخطيها إلى بعد التدابير اللازمة، بالاضافة إلى الالتزام بالاشارات المرورية، و نقاط عبور المشاة والتقاطعات.

2- الانتباه و اليقظة
من الضروري أن تتحلى بعنصر اليقظة و الانتباه، و أن تقوم بكشف جميع النقاط الواقعة خارج السيارة والتي تشمل، المرايات الجانبية، و مرآة كابينة القيادة، والحذر عن تجاوز التقاطعات أو التعامل مع أحد النقاط العمياء، والالتزام بمسافات الأمان.

3- اختيار التوقيت المثالي 
يشكل عامل الرؤية أهمية كبيرة لقائدي السيارت، ولكي تحصل على مستوى رؤية مناسب فمن الأفضل أن تتجنب السير بالأوقات المسائية خاصةُ على طرق السفر، أو في حالة انعدام الرؤية بسبب مشكلات الشبورة، و من الأفضل أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة قبل الانطلاق إلى رحلتك.
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