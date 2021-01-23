سلامتك تهمنا.. أبرز 9 نصائح خلال القيادة لإتمام رحلتك بنجاح

نأمل دومًا أن تكون رحلتك امنه خلال القيادة، ولكي تتمتع برحلة أمنه لك ولمن معك لابد أن تتبع عدة نقاط خاصة بعوامل السلامة اللازمة أثناء القيادة، وذلك لتجنب العواقب الجسيمة الناتجة عن حوادث السير، والتي لا نود إطلاقا أن نراها أو نسمع عنها يومًا ما.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 9 نصائح خاصة بقائدي السيارات لإتمام رحلتك بنجاح.





1- حزام الأمان

من الضروري أن نقوم بربط احزمة الأمان قبل القيام برحلتنا، وذلك تبعًا لاجراءات السلامة الشخصية، و التي تنص عليها كافة القوانين المرورية.





2- مسافات الأمان

يجب أيضا ترك مسافة أمان مناسبة تجنبًا لمشكلات الوقوف المفاجئ، والتي ينتج عنها مخاطر الاصطدام.





3- اصطحاب الاطفال

إذا كنت تصطحب أطفال أثناء رحلتك فمن الأفضل أن تفعل قفل الأمان الخاص بزجاج السيارة، حتى نتفادى مخاطر ردود الأفعال المختلفة مثل خروج الرأس أو اليدين، و التنبيه بضرورة الالتزام بالمقاعد، و يفضل أن نعرض لهم مادة كارتونية مناسبة، أو مقاطع الفيديو الخاصة بعالم الأطفال.





4- الالتزام بالسرعات المقررة

يجب الالتزام بالسرعات المرورية المقررة المتواجدة على اللوحات الارشادية على جانبي الطريق، وذلك لعدم التعرض لأي مخاطر بالاضافة إلى المسألة القانونية.





5- تجنب النعاس

يجب أن نأخذ قسطًا كافيًا من الراحة، وخاصة قبل خوض رحلات السفر والتي تستغرق العديد من الوقت.





6- الوجبات الدسمة

من الأفضل أن نتجنب الوجبات الدسمة بقدر الإمكان، والتي من الممكن أن تشكل خطورة كبيرة لمن يعاني من أمراض المعدة، والتهاب القولون، وزيادة نسبة الحموضة، ولكن إذا شعرت بالجوع أثناء القيادة فيفضل أن تكون وجبة خفيفة و صحية.





7- العقاقير الطبية

ربما يتطلب الأمر تناول أحد العقاقير الطبية ولكن علينا أن نحذر جيدًا، فمن الممكن أن تسبب هذه العقاقير أعراض جانبية مختلفة، وربما أن تشكل خطورة كبير على قائدي السيارات.





8- مصابيح السيارة

تعتبر مصابيح السيارة هي نقطة هامة بمنظومة السلامة، فهي وسيلة ضرورية تعطي قائدي السيارات أفضلية الرؤية على الطرق المختلفة، ويفضل أن نقوم بصيانتها دائمًا، و تغيير اللمبات التالفة.





9- الصيانة الدورية

لكي نتمتع برحلة مثالية و بأداء قوي على الطريق، فلابد من اتباع كافة أعمال الصيانة الدورية، والالتزام بالموعد المحدد بجدول الصيانات.