أرخص سيارات في مصر .. أقل من 100 ألف جنيه .. صور

يقع دائما من يرغب في الحصول على سيارة في مأزق السعر ، حيث يعتبر من أهم الأشياء قبل شراء السيارة خاصة إذا كان صاحب السيارة مبتدأ ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أقل من 100 ألف جنيه لمن يهوى شراء السيارات المستعملة .
2- هيونداي فيرنا 2005
السيارة تأتي بمحرك 4 إسطوانات ذات سعة 1600 سي سي بقوة 106 حصان، وناقل يدوي ذو 5 سرعات وآخر اوتوماتيكي ، وتحتوي أيضا علي خزان وقود بـ45 لترًا، و زجاج كهربائي وغلق أوتوماتيكي للأبواب ، ريموت للتحكم وجهاز إنذارسعر السيارة في سوق المستعمل 79 ألف جنيه .
3- دايو لانوس 2006
تحتوي السيارة على محرك سعته 1300 إلى 1500 سي سي ، وهو معروف عنه سهولة الصيانة ، كما يعطي قدرة من 75 إلى 86 حصان ، بالإضافة إلي وجود محرك ثنائي الكامة بـ 16 صبابو وبسعة من 1500 إلى 1600 سي سي ، وقدر 106 حصان ،نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن سعر السيارة في السوق 77 ألف جنيه .
1-شيفروليه أفيو 2010
تتمتع هذه السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 103 حصان ،مع سعة 1.6 لتر وناقل حركة اوتوماتيكي ،كما تتوفر فيها أساسيات مثل التوجيه المعزز ، عجلة قيادة قابلة للإمالة ، مقعد خلفي قابل للطي، وعجلات فولاذية 14 بوصة ، وزجاج ملون، ومرايا بلون الهيكل، ومقابض أبواب، ممسحة الخلفية سعر السيارة يتراوح بين 80 إلى 100 ألف
2- هيونداي فيرنا 2005
السيارة تأتي بمحرك 4 إسطوانات ذات سعة 1600 سي سي بقوة 106 حصان، وناقل يدوي ذو 5 سرعات وآخر اوتوماتيكي ، وتحتوي أيضا علي خزان وقود بـ45 لترًا، و زجاج كهربائي وغلق أوتوماتيكي للأبواب ، ريموت للتحكم وجهاز إنذارسعر السيارة في سوق المستعمل 79 ألف جنيه .
3- دايو لانوس 2006
تحتوي السيارة على محرك سعته 1300 إلى 1500 سي سي ، وهو معروف عنه سهولة الصيانة ، كما يعطي قدرة من 75 إلى 86 حصان ، بالإضافة إلي وجود محرك ثنائي الكامة بـ 16 صبابو وبسعة من 1500 إلى 1600 سي سي ، وقدر 106 حصان ،نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن سعر السيارة في السوق 77 ألف جنيه .