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سيارات

أسباب صعوبة تشغيل محرك السيارة صباحًا هذه الفترة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:15 م
محرك السيارة
محرك السيارة
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اشرف عطية
نعلم جميعا أن البلاد تشهد حالة انخفاض شديد في درجات الحرارة , فتصل في بعض الاوقات الي 5 درجات مئوية , نجد في بعض الأحيان الكثير من السيارات لا تعمل بشكل طبيعي و تتأخر في علية التشغيل صباحا تأثرا بدرجة الحرارة.

ويعتقد الكثير من مالكي السيارات أن سبب هذه المشكلة هو ضعف البطارية، ليست البطارية هي السبب الوحيد الذي يؤخر عمل السيارة لكن تتعدد الأسباب التي تأخر تشغيل السيارة صباحا .

من الطبيعي انت بتعرض محرك السيارة لبعض الأعطال بعد فترات التشغيل التي تتجاوز 10 أو 15 سنة، ومن الأعطال الشائعة التي تصيبه هي تأخر تشغيله خاصة في الصباح الباكر .

اسباب تأخر تشغيل محرك السيارة في درجات الحرارة المنخفضة في :

1- تلف طرمبة البنزين ، عندما تتلف لن تضخ الكميات الكافية من البنزين للمحرك، مما تؤدي إلى صعوبة التشغيل .

2- ضعف أو تلف البوجيهات، يؤخر من إطلاق الشرارة بصورة كافية لكي يتم إشعال خليط الهواء والبنزين في غرفة الاحتراق داخل المحرك .

3- انسداد البخاخات بفعل الأوساخ والأتربة، مما يؤدي إلى ضعف ضخ الوقود إلى المحرك و ؤخر عملة .

4- ضعف البطارية أو الوصلات الكهربائية، فإنها تواجه صعوبة في توصيل الكهرباء للمحرك اللازم لتشغيله، أو وجود مشكلة في الوصلات الكهربائية او القواطءي التي تتلف بفعل الاملاح و يجب تغييرها .
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