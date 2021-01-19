طرق تنظيف محرك السيارة من الداخل للحفاظ عليه



يعتبر محرك السيارة هو بمثابة قلبها النابض بالحيوية لذلك يعتبر من أهم أجزاء السيارة على الاطلاق، وبطبيعة عملة هو أكثر جزء يتعرض لضغوط كبيرة وحرارة هائلة اثناء التشغيل لانه يعمل بطريقة الاحتراق الداخلي .





تزيد الترسبات والشوائب داخل المحرك لعدة اسباب اهمها انسداد فلتر الهواء مما يؤدي إلى تسرب الأوساخ والأتربة إلى داخل المحرك، وعند اختلاطها مع الزيت تتكون هذه الترسبات .



استخدام زيت محرك ردئ و بلزوجة ضعيفة يؤدي إلى زيادة الاحتكاك داخل المحرك مخلفًا الكثير من المعادن التي تتحول إلى ترسبات مع مرور الوقتو تأكسد الاجزاء المعدنية الداخلية الدقيقة .



أيضا ركن السيارة لفترات طويلة يؤدي إلى فقد الزيت لزوجته وتتحول بالتالي الشوائب والأوساخ إلى ترسبات و اهمال تغيير زيت المحرك لفترات طويلة ايضا يتلف المحرك.

استخدام زيت محرك ردئ و بلزوجة ضعيفة يؤدي إلى زيادة الاحتكاك داخل المحرك مخلفًا الكثير من المعادن التي تتحول إلى ترسبات مع مرور الوقتو تأكسد الاجزاء المعدنية الداخلية الدقيقة .أيضا ركن السيارة لفترات طويلة يؤدي إلى فقد الزيت لزوجته وتتحول بالتالي الشوائب والأوساخ إلى ترسبات و اهمال تغيير زيت المحرك لفترات طويلة ايضا يتلف المحرك.





قديما كان الحل للتخلص من ترسبات المحرك هو القيام بفك المحرك والقيام بغسل أجزاءه وتنظيفها وكانت عملية شاقة ومكلفة جدًا، لكن الآن فإنه توجد لدى شركات سوائل السيارات حلول كثيرة .







تقوم الشركات بتصنيع المواد والسوائل التي تضاف إلى زيت المحرك وتعمل على تنظيفه، فتضاف المادة إلى الزيت، ويتم تشغيل السيارة لفترة قصيرة تصل الي 10 دقائق ثم يتم وقف المحرك و تنزيل الزيت و السائل و غسيله بكيلو زيت لمدة دقيقة تم تغيير الزيت و بهذا أصبح محرك سيارتك نظيف .





فبطبيعة الحال و كثرة الاستخدام ، ومع مرور الوقت تزداد الشوائب والترسبات والصدأ داخل المحرك مما يجعلة عرضة اكثر للتلف، الترسبات الداخلية تسبب خشونة صوت المحرك وضعف قوته .





