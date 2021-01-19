ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طرق تنظيف محرك السيارة من الداخل للحفاظ عليه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:05 م
محرك السيارة
محرك السيارة
Advertisements
اشرف عطية
يعتبر محرك السيارة هو بمثابة قلبها النابض بالحيوية لذلك يعتبر من أهم أجزاء السيارة على الاطلاق، وبطبيعة عملة هو أكثر جزء يتعرض لضغوط كبيرة وحرارة هائلة اثناء التشغيل لانه يعمل بطريقة الاحتراق الداخلي .

تزيد الترسبات والشوائب داخل المحرك لعدة اسباب اهمها انسداد فلتر الهواء مما يؤدي إلى تسرب الأوساخ والأتربة إلى داخل المحرك، وعند اختلاطها مع الزيت تتكون هذه الترسبات .

استخدام زيت محرك ردئ و بلزوجة ضعيفة يؤدي إلى زيادة الاحتكاك داخل المحرك مخلفًا الكثير من المعادن التي تتحول إلى ترسبات مع مرور الوقتو تأكسد الاجزاء المعدنية الداخلية الدقيقة .

أيضا ركن السيارة لفترات طويلة يؤدي إلى فقد الزيت لزوجته وتتحول بالتالي الشوائب والأوساخ إلى ترسبات و اهمال تغيير زيت المحرك لفترات طويلة ايضا يتلف المحرك.

قديما كان الحل للتخلص من ترسبات المحرك هو القيام بفك المحرك والقيام بغسل أجزاءه وتنظيفها وكانت عملية شاقة ومكلفة جدًا، لكن الآن فإنه توجد لدى شركات سوائل السيارات حلول كثيرة .

تقوم الشركات بتصنيع المواد والسوائل التي تضاف إلى زيت المحرك وتعمل على تنظيفه، فتضاف المادة إلى الزيت، ويتم تشغيل السيارة لفترة قصيرة تصل الي 10 دقائق ثم يتم وقف المحرك و تنزيل الزيت و السائل و غسيله بكيلو زيت لمدة دقيقة تم تغيير الزيت و بهذا أصبح محرك سيارتك نظيف .

فبطبيعة الحال و كثرة الاستخدام ، ومع مرور الوقت تزداد الشوائب والترسبات والصدأ داخل المحرك مما يجعلة عرضة اكثر للتلف، الترسبات الداخلية  تسبب خشونة صوت المحرك وضعف قوته .


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسباب ضعف عزم السيارة وكيفية علاج هذه المشكلة

تعرف على أهمية زيت السيارة للمحرك

كيف تختار الزيت المناسب لسيارتك؟

4 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك.. تعرف عليها

أهم 3 نصائح للحصول على عمر افتراضي أطول لسيارتك

ما الوقت المناسب لتغيير زيت الفرامل ومدة صلاحيته وأضراره؟

ترشيحاتنا

استعرضا مجمل العلاقات الثنائية.. السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة الأردنية

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

الأهلي يمدد تعاقد محمد شريف عامين

غليان في نادي الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

قداس الوحدة.. بايدن يبدأ رئاسته بالصلاة برفقة قادة الجمهوريين

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب الدقهلية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن