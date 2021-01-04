رئيس كارجاس تكشف حقيقة تأثر محرك السيارة بعد تحويله للعمل بالغاز.. فيديو

أكد المهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أن هناك شريحة كبيرة تلجأ لتحويل سياراتها للعمل بالغاز مؤكدا أن الغاز موجود في السيارات منذ 25 سنة بمصر وهو الأكثر أمانا .





وأضاف، أمين خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه غير صحيح أن كفاءة موتور السيارات تقل مع تحويلها للعمل بالغاز، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 320 ألف سيارة في مصر تم تحويلها للعمل بالغاز.



