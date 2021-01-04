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رئيس كارجاس تكشف حقيقة تأثر محرك السيارة بعد تحويله للعمل بالغاز.. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:53 م
الغاز الطبيعي للسيارات
الغاز الطبيعي للسيارات
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محمود محسن
أكد المهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أن هناك شريحة كبيرة تلجأ لتحويل سياراتها للعمل بالغاز مؤكدا أن الغاز موجود في السيارات منذ 25 سنة بمصر وهو الأكثر أمانا.

وأضاف، أمين خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه غير صحيح أن كفاءة موتور السيارات تقل مع تحويلها للعمل بالغاز، مشيرا إلى أن هناك أكثر من320 ألف سيارة في مصر تم تحويلها للعمل بالغاز. 

أعرب  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أثناء افتتاح معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، عن سعادته الكبيرة بالمعرض التكنولوجي.

وقال "السيسي"، خلال كلمته، "الهدف من تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة هو تشجيع المواطنين، وأن تكون بتكلفة مادية بسيطة وأتمنى أن يتم تخفيض الأسعار لصالح المواطنين".

ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة علمية فنية للتحقق من مدى جودة الخدمة المقدمة في إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
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