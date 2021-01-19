تعرف على الأعطال الإلكترونية المسببة لتوقف محرك السيارة بشكل مفاجئ

يعتبر المحرك هو قلب السيارة ومغذى الشرايين الباقية وهى السلوك والقطع الميكانيكية الاخرى ، وفى حال تعرضه الى اى مشاكل وتتوقف وظيفته ، تتوقف باقى أجزاء السيارة عن العمل.





ولذلك عندما يتوقف محرك السيارة عن العمل بشكل مفاجئ فلابد وأن نتعرف على السبب الحقيقى له، ومن الممكن أن تكون الاسباب ميكانيكية أو إلكترونية أو كهربائية.





وخلال السطور التالية نتعرف على 6 أسباب واء توقف المحرك بشكل مفاجئ :





1- كمبيوتر السيارة او الكنترول ، عند تعرضه للخل أو الأعطال يتوقف المحرك لانه هو من يقوم بإعطائه كل الأوامر .





2- الدينموا او مولد الطاقة ، الدينمو ، عندما يتعرض للتلف او يوجد مشكل في شحن البطارية وتوصيل الكهرباء الى باقي أجزاء المحرك ، يؤدي الى انطفاء المحرك .





3- مضخة الوقود الكهربائية ، يؤدي تلف مضخة الوقود الى عدم قيامها بوظيفتها وهي دفع الوقود الى المحرك ، مما يؤدي الى توقفه عن العمل .





4- حساس عمود الكامات ، ففي بعض السيارات قد يؤدي تعطل هذا الحساس الى توقف محرك السيارة عن العمل .





5- حساس الكرنك أو مستشعر دورات المحرك ، عند تعطل هذا الحساس وتلفه في اغلب السيارات يؤدي الى توقف محرك السيارة عن العمل ، مع عدم اشتغال المحرك حتى تقوم بتغيير هذا الحساس





6- حساس استشعار درجة حرارة المياه ، هذا الحساس عند تلفه يؤد الى توقف المحرك عن العمل .