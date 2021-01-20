أضرار عدم إطفاء محرك السيارة قبل إغلاق المكيف



دائما ما نسمع من قائدي السيارت المحترفين بعض النصائح المهمة التي تفيدنا اثناء استخدامنا اليومي للسيارة و من ابرز تلك النصائح هي أهمية إغلاق مكيف السيارة قبل إطفاء المحرك





ومن المعروف أن مكونات المكيف واحدة في كل السيارات سواء الضاغط، المكثف، المجفف، المبخر، صمام التوسعة، مفتاح الضغط، جهاز تنظيم الحرارة، ونفاخ المكثف والمبخر بالإضافة إلى المراوح وتتناغم هذه الاشياء مع بعضها اسفل غطاء المحرك لتعطينا هواء ساخن في الشتاء وبارد في الصيف، وبالرغم من تطور السيارات بشكل كبير إلا أن أنظمة التكييف والتدفئة بالسيارات لم تتغير سوي بشكل طفيف.







ولا يتم تشغيل الكباس دائمًا في السيارة لأن عملية تشغيله وإيقافه تتغير وفق درجة حرارة مقصورة السيارة الداخلية للحفاظ على درجة الحرارة فيها والتي يتم بثها للمكيف عن طريق الثرموثتات .







واصبحت السيارات الحديثة تستخدم فريون R-134 الأقل إضرارًا بطبقة الأوزون بدلًا من R-12 القديم و المستخدم في الثلاجات و المبردات المنزلية في بداية الامر يتم تشغيل الكباس عن طريق كلتش مغناطيسي مجهز بقابض من خلال حزام محرك، والذي يستمد الطاقة من بكرة متصلة بالعمود المرفقي للمحرك .







وتبقي مراوح المكيف في حالة عمل حتى في حالة إطفاء المحرك دون إغلاق المكيف، مما يجعل البطارية تتلف وتفرغ مبكرا بسبب عدم وجود معوص الطاقة وهو الدينامو الذي لا يعمل بدون عمل المحرك لذلك يجب إطفاء المكيف قبل المحرك للحفاظ علي البطارية.