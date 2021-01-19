أسباب خروج رائحة كريهة من مكيف السيارة و كيفية التخلص منها.. فيديو



يعتبر مكيف السيارة من أهم الأجزاء فيها ولا يستغني عنه مالك السيارة خصوصا في فصل الصيف وفي أوقات ارتفاع درجات الحرارة وبالطبع يتركه مالك السيارة دون تشغيل لفترات طويله في الشتاء وهذا الأمر يتلف المكيف ويجعل البكتيريا والفطريات تنموا في قنواته مما ينتج عنها خروج رائحة كريهة منه عند تشغيله.





قال خبراء السيارات ان سبب خروج رائحة كريهة من المكيف هو تراكم الحشرات الميتة والبكتيريا و الفطريات داخل قنوات التهوية و مجاري الهواء .







وتعتبر الرائحة الكريهة من الأمور المزعجة التي تواجه قائدي السيارات عند تشغيل المكيف، وهو ما يؤثر بالسلب على قيادة السيارة، و تنتشر هذه الرائحة و تزداد مع عدم تنظيف المكيف وإجراء الصيانة الدورية له بصورة منتظمة .



طرق التخلص من الرائحة الكريهة في مكيف السيارة :







1– غسل ثلاجه المكيف بمادة خاصة للتخلص من البكتيريا الناتجة عن الرطوبة.





2-– تنظيف الأجزاء الداخلية للمكيف، فقد يكون مرشح الهواء مسدودًا ببعض الأوراق المتعفنة، فيُمكن علاجه بواسطة محلول مضاد للعفن.





3-– شراء نوع من الجل خاص بتنظيف المكيف، وضخه عبر أنبوب طويل يتم إدخاله من فتحات المكيف في المقصورة ليصل إلى الرادياتور تحت الكونسول، ويساعد هذا الجل في إزالة القسم الأكبر من البكتيريا المتراكمة، وبالتالي تختفي الرائحة الكريهة.





4– تنظيف أو تغيير فلتر المكيف، حيث إنه مع مرور الوقت تتراكم الحشرات الميتة والبكتيريا داخل الفلتر، ويصبح بيئة خصبة للجراثيم حال عدم تنظيفه بصفة دورية.























