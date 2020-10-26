هل يستهلك تكييف السيارة المحرك والبنزين

قام الخبراء بإجراء تجربة حية على سيارة من نوع مازدا إم إكس-5 بمحرك 2000 سي سي وتم إيصال السيارة إلى طاقتها القصوى دون تشغيل التكييف و مرة اخري بتشغيل التكييف .

كانت نتيجة هذه التجربة هو ان السيارة تستهلك 2 كيلو واط من الجهد الناتج من المحرك وهو رقم ليس بكبير، وهذه التجربة قطعت الشك باليقين في ان السيارة لا تعمل بكفاءة عند تشغيل التكييف .





اثبتت التجربة أيضا ان السيارة لا تستهلك الوقود بشكل كبير خلال تشغيل التكييف لانها تستهلك المزيد من الوقود أيضًا عند فتح النوافذ وزيادة مقاومة الهواء .





و اثبتت التجربة ايضا أن استهلاك للوقود خلال تشغيل التكييف يزداد بمقدار لترين لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة وهو ليس بالرقم الكبير الذي يجعل السائقين لا يقوموا بتشغيل التكييف اثناء القيادة .