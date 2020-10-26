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سيارات

هل يستهلك تكييف السيارة المحرك والبنزين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
هل يستهلك تكييف السيارة
هل يستهلك تكييف السيارة المحرك والبنزين
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اشرف عطية
هناك خلال بين معظم قائدي السيارات حول حقيقة استهلاك تكييف السيارة البنزين والمحرك، ما دفع خبراء السيارات إلى إجراء تجربة عملية لمعرفة وتحديد مدى استهلاك تكييف السيارة للوقود وكيف يؤثر علي التسارع . 

قام الخبراء بإجراء تجربة حية على سيارة من نوع مازدا إم إكس-5 بمحرك 2000 سي سي وتم إيصال السيارة إلى طاقتها القصوى دون تشغيل التكييف و مرة اخري بتشغيل التكييف . 

كانت نتيجة هذه التجربة هو ان السيارة تستهلك 2 كيلو واط من الجهد الناتج من المحرك وهو رقم ليس بكبير، وهذه التجربة قطعت الشك باليقين في ان السيارة لا تعمل بكفاءة عند تشغيل التكييف . 

اثبتت التجربة أيضا ان السيارة لا تستهلك الوقود بشكل كبير خلال تشغيل التكييف لانها تستهلك المزيد من الوقود أيضًا عند فتح النوافذ وزيادة مقاومة الهواء . 

و اثبتت التجربة ايضا أن استهلاك للوقود خلال تشغيل التكييف يزداد بمقدار لترين لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة وهو ليس بالرقم الكبير الذي يجعل السائقين لا يقوموا بتشغيل التكييف اثناء القيادة . 

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