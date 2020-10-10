أسباب ضعف تبريد تكييف السيارة وطرق صيانتها

يعتبر تكييف السيارة من أهم أجزاء السيارة التي يحتاج إليها السائق فى فصل الصيف ، ويسعى دائما صاحب السيارة فى تحسن أداء التكييف والتأكد من سلامته.
ولكن بعد فترة توقف كبيرة أثناء فصل الشتاء ، يظهر على للتكييف العديد من
المشاكل اهمها ضعف التبريد ، وخلال السطور القادمة نوضح اسباب ضعف أو توقف تبريد تكييف
السيارة.
أسباب ضعف تبريد التكييف
- تسريب في المبردات.
- المكثف مسدود أو به كسر.
- الكمبروسر أصبح ضعيفا
أو انتهى عمره الافتراضي.
- عدم نظافة السربنتينة
المسؤولة عن توزيع هواء الفريون لفتحات التكييف داخل السيارة.
- ضغط ضعيف في الغاز.
- عطل في الفيوزات.
- كمية غاز الفريون زائدة.
ومن بين بعض الاعطال التي تحدث لتكييف السيارة ، فعند السير يظهر ضعف فى تبريد
تكييف السيارة ، وهناك بعض الأسباب لذلك .
- استخدام فريون من النوع
التجاري.
- ارتفاع حرارة السيارة.
- تلف فلتر التكييف.
- تعطل مروحة الثلاجة.
- نصائح لزيادة تبريد تكييف السيارة.
وهناك خطوات لصيانة التكييف واعدة التبريد لتصبح بحالة جيدة.
- إجراء الصيانة الدورية للتكييف مع تغيير الفلتر باستمرار.
- ضبط الفريون وتزويده
وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من سلامتها.
- إيقاف السيارة في أماكن
الظل وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة، حتى لا يسخن الهواء بشدة داخل السيارة.
- تهوية السيارة جيدا قبل
القيادة.
- غلق الأبواب وفتح زجاج
السيارة للنصف وتشغيل التكييف لطرد الهواء الساخن، ثم تشغل التكييف بدرجته المعتادة.