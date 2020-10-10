أسباب ضعف تبريد تكييف السيارة وطرق صيانتها

يعتبر تكييف السيارة من أهم أجزاء السيارة التي يحتاج إليها السائق فى فصل الصيف ، ويسعى دائما صاحب السيارة فى تحسن أداء التكييف والتأكد من سلامته.





ولكن بعد فترة توقف كبيرة أثناء فصل الشتاء ، يظهر على للتكييف العديد من المشاكل اهمها ضعف التبريد ، وخلال السطور القادمة نوضح اسباب ضعف أو توقف تبريد تكييف السيارة.

أسباب ضعف تبريد التكييف

- تسريب في المبردات.

- المكثف مسدود أو به كسر.

- الكمبروسر أصبح ضعيفا أو انتهى عمره الافتراضي.

- عدم نظافة السربنتينة المسؤولة عن توزيع هواء الفريون لفتحات التكييف داخل السيارة.

- ضغط ضعيف في الغاز.

- عطل في الفيوزات.

- كمية غاز الفريون زائدة.

ومن بين بعض الاعطال التي تحدث لتكييف السيارة ، فعند السير يظهر ضعف فى تبريد تكييف السيارة ، وهناك بعض الأسباب لذلك .

- استخدام فريون من النوع التجاري.

- ارتفاع حرارة السيارة.

- تلف فلتر التكييف.

- تعطل مروحة الثلاجة.

- نصائح لزيادة تبريد تكييف السيارة.

وهناك خطوات لصيانة التكييف واعدة التبريد لتصبح بحالة جيدة.

- إجراء الصيانة الدورية للتكييف مع تغيير الفلتر باستمرار.

- ضبط الفريون وتزويده وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من سلامتها.

- إيقاف السيارة في أماكن الظل وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة، حتى لا يسخن الهواء بشدة داخل السيارة.

- تهوية السيارة جيدا قبل القيادة.

- غلق الأبواب وفتح زجاج السيارة للنصف وتشغيل التكييف لطرد الهواء الساخن، ثم تشغل التكييف بدرجته المعتادة.