تزوج 3 مرات.. حكاية مخترع أول مكيف للهواء

وحصل على براءة اختراع في اكتشافه في العام 1906م، بالإضافة إلى مواصلته في العمل في كافة المجالات المتعلقة بعملية التبريد، مع العلم أنه لم يتجاوز عمر الخامسة والعشرين عندما قام بهذه الإنجازات، ويتميز هذا الانجاز بقدرته على التحكم في كل من درجة الحرارة والرطوبة ودوران الهواء والتهوية، بالإضافة إلى قدرته على تطهير وتنقية الهواء.

ومن الجوانب المثيرة للانتباه في حياة كارير أنه عانى في طفولته من مشاكل مع الرياضيات، فهذا الرجل الذي قاد الاختراع الذي مكّن من السيطرة على البيئات الداخلية للمباني، لم يكن كطفل قادر على استيعاب مفهوم الكسور.





ولحل هذه المشكلة كانت والدته تقوم بتقطيع التفاح إلى أجزاء حتى تستطيع أن تقرّب له هذا المفهوم، وكيف يتعامل مع الكسور جمعًا وطرحًا.



