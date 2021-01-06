تزوج 3 مرات.. حكاية مخترع أول مكيف للهواء

عندما تزداد درجات الحرارة، يلجأ الكثير منّا الي المكيف وربما قلة الذين يتذكرون أن وراء الهواء البارد الذي ينعش الأجواء ويساعد على أداء الأعمال والراحة، مخترع بذل جهده وطاقته لكي يمنح للبشرية هذا الاختراع الكبير.
قام المخترع والمهندس ويليس هافيلاد كارير الذي عمل على اختراع نظام تكييف الهواء الحديث والمتطور ، وينتمي هذا المخترع للكنيسة المشيخية بالإضافة إلى انتمائه للحزب الجمهوري، وتزوج في حياته من ثلاث زوجات ولم يتمكن من إنجاب أي أطفال، وعندما توفي دفن هو وزوجاته الثلاثة في مقبرة فورست لون في نيويورك، وبالتحديد في مدينة بوفالو.
ولد المهندس كارير في 26 نوفمبر 1876، في حي أنغولا السكني بمقاطعة إيري في ولاية نيويورك، وحصل على درجة الهندسة من جامعة كورنيل في عام 1901 وبدأ حياته العملية في شركة Buffalo Forge في نفس عام التخرج.
قام المخترع ويليس بالعديد من الإنجازات والاختراعات في حياته، فقد عمل على تطوير الطريقة الصحيحة لقياس قدرة الأنظمة المتعلقة بالتدفئة، وتم تعينيه كمدير مسؤول عن قسم هندسة الاختبارات، بالإضافة إلى اختراعه للنظام المستخدم في ضبط كل من الحرارة والرطوبة، في شركة Sackett-Wilhelms الخاصة بالطباعة والنشر والمقامة في بروكلين، في مرحلة كانت هذه الشركة تعاني من مشكلة عدم القدرة على الطباعة بلون معين بالطريقة الصحيحة، وذلك بسبب كلٍّ من الحرارة والرطوبة على الورق والحبر.
وحصل على براءة اختراع في اكتشافه في العام 1906م، بالإضافة إلى مواصلته في العمل في كافة المجالات المتعلقة بعملية التبريد، مع العلم أنه لم يتجاوز عمر الخامسة والعشرين عندما قام بهذه الإنجازات، ويتميز هذا الانجاز بقدرته على التحكم في كل من درجة الحرارة والرطوبة ودوران الهواء والتهوية، بالإضافة إلى قدرته على تطهير وتنقية الهواء.
ومن الجوانب المثيرة للانتباه في حياة كارير أنه عانى في طفولته من مشاكل مع الرياضيات، فهذا الرجل الذي قاد الاختراع الذي مكّن من السيطرة على البيئات الداخلية للمباني، لم يكن كطفل قادر على استيعاب مفهوم الكسور.
ولحل هذه المشكلة كانت والدته تقوم بتقطيع التفاح إلى أجزاء حتى تستطيع أن تقرّب له هذا المفهوم، وكيف يتعامل مع الكسور جمعًا وطرحًا.
وقد قال لاحقًا بأن ذلك كان أهم الدروس التي تعلمها على الإطلاق، وأنه علّمه قيمة حل المشاكل بأسلوب ذكي.