أسباب اهتزاز محرك السيارة عند بداية التشغيل واختلافه عن السيارات الكهربائية



مع مرور الوقت، يتعرض محرك السيارة للكثير من الاعطال؛ بسبب تعرضه لضغوط وحرارة شديدة بصفة مستمرة بطبيعة عملة ، لان المحركات التي تعمل بالبنزين تعتمد علي الاحتراق الداخلي مما يسبب الحرارة العالية، علي العكس تماما في السيارات الكهربائية التي لا تتعرض لحرارة او ضغوط؛ لأن محركها لا يعتمد علي الاحتراق الداخلي .





وتتعدد اسباب اهتزاز محرك البنزين وتختفي بالتدريج عن وصوله لدرجة الحرارة المناسبة ، ومن هذة الاسباب؛ وجود خلل أو تلف في أحد البخاخات، حيث يؤدي هذا الخلل إلى عدم انتظام عملية الاحتراق في بعض الأحيان، مما يسبب اهتزازا للمحرك ، خاصة في بداية التشغيل ، علي العكس تماما في السيارات الكهربائية التي لا تحتاج لتسخين او بخاخات بنزين؛ لأنها لا تحتوي علي زيت من الاساس في محركها او بنزينا.





وتوجد بعض الأجزاء الهامة التي تسبب اهتزاز المحرك في حال تلفها، ومنها البوجيهات ، فبمجرد تلفها تقوم بتوصيل خلل لكمبيوتر السيارة مما ينتج عنة اهتزاز و علي العكس تمام في السيارات الكهربائية التي لا تدخل البوجيهات ضمن منظومة تشغيل محركها .







و يوجد سبب اخر لأهتزاز محرك البنزين عند بداية التشغيل وهو وجود خلل في اختلاف نسبة الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق في المحرك، فيؤدي إلى اهتزاز المحرك خاصة في بداية التشغيل، و علي العكس تمام ايضا فالسيارات الكهربائية لا تحتاج الي هواء او بنزين لتعمل .