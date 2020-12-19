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تعليم

بمشاركة 19 جامعة.. سيارات كهربائية مصرية الصنع تستعد لرالى EVER 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:16 م
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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حسام الفقي
قال الطالب محمد رجائي طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس انها المشاركة  الثالثة للجامعة موضحا ان المشاركين ١٦طالبا بالكلية وتحت إشراف نخبة من اساتذة جامعة عين شمس. 

وأشاد رجائي خلال تصريحاته لصدي البلدً بدور أكاديمية البحث العلمي ودور الجامعة التي تم تدعيمهم مشيرا ان تم تكلفة المشروع "السيارة الكهربائية "ما يقرب من ٧٠ ألف جنيه. 

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واكد رجائي ان الفريق قام بتصنيع السيارة بالكامل والهدف هو جعل بيئة نظيفة وتخريج كوادر قادرة علي صنع سيارات كهربائية  موضحا ان الشحنة الواحدة تستطيع ان تحريك السيارة اكثر من ٨٠ كيلو ، وذلك تحت رعاية أ.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،أ.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس.

ينطلق رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع مصر 2020 في دورته الثالثة، والذي تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية بمنطقه أهرامات الجيزة.

بحضور ا.د. خالد العناني وزير السياحة والاثار ، أ.د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،أ.د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، م.احمد طه مساعد وزير الصناعة نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة ورئيس شركة النصر للسيارات نائبا عن وزير قطاع الأعمال.

يشرف علي السباق د.محمد عبد العزيز و د.ماجد غنيمة الأساتذة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ,، وقد قام بالتسجيل في المسابقة 30 فريقا استطاع 19 فريقا منهم الوصول للسباق النهائي ، وقد شهدت التحضيرات الاستباقية ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة.

كما تم اجراء من 2-5 مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق.

أيضا شملت التحضيرات فحص متعمق للسلامة في الموقع و دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من الجدير بالذكر أن  65٪ من مكونات السيارة  (صنع في مصر) و40٪ من مكونات السيارة قام بتصنيعها الطلاب أنفسهم.

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