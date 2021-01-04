هيونداي تعلن عن خطتها لعام 2021 لإنتاج سيارات كهربائية جديدة .. صور



أصدرت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية بيان صحفي عن خطتها الإنتاجية للسيارات الكهربائية للعام الجديد 2021 وأعلنت أنها بصدد طرح سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل من العلامة الفاخرة جينيسيس والتي تعتبر أحد أزرعة هيونداي والمسؤولة عن إنتاج السيارات الفاخرة.





وسيتم الكشف عن سيارة جينسيس الكهربائية الجديدة suv في 2021 بجوار كروس أوفر كهربائية أخرى من لكزس وإصدار آخر لهيونداي أيونيك 5 وستأتي السيارات الثلاث على منصة كهربائية واحدة تتبع هيونداي الام تحت اسم E-GMP .

وأوضحت هيونداي أن المنصة الجديدة E-GMP يمكنها توفير مدس سير أكثر من 500 كيلو متر للشحنة الكاملة وتدعم السيارات الجديدة لهيونداي و جينسيس و لكزس تقنيات الشحن السريع الجديدة .







وتمكن تقنيات الشحن السريعة الجديدة، السيارات من إمكانية الشحن السريع خلال خمس دقائق فقط ليمكنها من مواصلة السير لمسافة 100 كيلو متر مما سيجعل الشحن لا يمثل اهمية قصوي .







وتسعي هيونداي للكشف عن 25 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2025 علي نفس المنصة الجديدة E-GMP و تهدف هيونداي لبيع مليون سيارة في الاسواق العالمية .



سيارات هيونداي الجديدة ستوفر تجربة قيادة ممتعة و صديقة للبيئة بأسعار معقولة خصوصا أن عمليات بناء وتركيب محطات الشحن الكهربائية حول العالم سيتم تسريعها بشكل كبير الفترة القادمة .





