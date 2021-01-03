ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7 بعد الزيادة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشف وكيل علامة هيونداي في مصر عن قائمة الاسعار الجديدة للعلامة الكورية هيونداي موديل إلنترا  CN7 بقيمة تتراوح بين 1000 و 2000 جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية خلال يناير الحالى.
اقرأ أيضا

تنتمي هذه الفئة إلى فئة السيارات السيدان ، تتمتع بمحرك رباعي الإسطوانات بسعة 1600 سي سي ، ويستطيع المحرك أن يولد طاقة قدرها 127.5 حصان ، وعزم أقصى للدورات يبلغ 157 نيوتن / متر

أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، ويمكنها التسارع من نقطة 0 إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية تقدر بـ11.6 ثانية .

السيارة تتمتع بالعديد من وسائل الامان ومنها منظومة الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ، وبرنامج EBS الخاص بالتوزيع ، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية ، ونظام الثبات الالكتروني
اقرأ أيضا
اما من الخارج السيارة تتمتع بتصميم انسيابي أنيق ، وظهر ذلك خلال مقدمة السيارة ، التي دعمت بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED ، مع وجود شبكات عريضة ستمنح السيارة أفضلية للتعامل مع الحركة الديناميكية ومرايات جانبية كهربائية .

جميع فئات السيارة تم تزويدها بجميع الكماليات مع إمكانية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح ، وفتحة سقف كهربائية ، بالإضافة إلى حساسات مطر ، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة ، علاوة على مقود حركة مزود بالعديد من وسائل التحكم .

 جاءت اسعار HYUNDAI ELANTRA CN7 بعد الزيادة على النحو التالي
 
الفئة الأولى "SMART" عند مستوى 317 ألف جنيه.
 أما الفئة الثانية عند مستوى 327 ألف جنيه.
الفئة الثالثة "SMART FUN" وصلت  إلى 339 ألف جنيه
وصعدت أسعار سيارات  الفئة الرابعة "SMART PLUS" إلى 365 ألف

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هيونداي hyundai تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر 2020 .. صور

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور

بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

تجربة قيادة السيارة هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد.. فيديو

ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1407 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا و54 حالة وفاة

لميس الحديدي: ما حدث في الإسكندرية وبور سعيد ليلة رأس السنة انتحار جماعي

المصري: نرحب بعودة العلاقات مع الأهلي

تقلل من الرغبة الجنسية للرجال والحمل عند النساء .. لا تتناول هذه الأطعمة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ 10 إطلالات لـ روبى تكشف عن رقتها

بفستان جريء.. هدى الإتربي تثير الجدل بأنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم