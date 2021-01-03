أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7 بعد الزيادة

كشف وكيل علامة هيونداي في مصر عن قائمة الاسعار الجديدة للعلامة الكورية هيونداي موديل إلنترا CN7 بقيمة تتراوح بين 1000 و 2000 جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية خلال يناير الحالى.
أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، ويمكنها التسارع من نقطة 0 إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية تقدر بـ11.6 ثانية .
السيارة تتمتع بالعديد من وسائل الامان ومنها منظومة الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ، وبرنامج EBS الخاص بالتوزيع ، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية ، ونظام الثبات الالكتروني
جميع فئات السيارة تم تزويدها بجميع الكماليات مع إمكانية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح ، وفتحة سقف كهربائية ، بالإضافة إلى حساسات مطر ، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة ، علاوة على مقود حركة مزود بالعديد من وسائل التحكم .
جاءت اسعار HYUNDAI ELANTRA CN7 بعد الزيادة على النحو التالي
الفئة الأولى "SMART" عند مستوى 317 ألف جنيه.
أما الفئة الثانية عند مستوى 327 ألف جنيه.
الفئة الثالثة "SMART FUN" وصلت إلى 339 ألف جنيه
وصعدت أسعار سيارات الفئة الرابعة "SMART PLUS" إلى 365 ألف
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تنتمي هذه الفئة إلى فئة السيارات السيدان ، تتمتع بمحرك رباعي الإسطوانات بسعة 1600 سي سي ، ويستطيع المحرك أن يولد طاقة قدرها 127.5 حصان ، وعزم أقصى للدورات يبلغ 157 نيوتن / متر
أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، ويمكنها التسارع من نقطة 0 إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية تقدر بـ11.6 ثانية .
السيارة تتمتع بالعديد من وسائل الامان ومنها منظومة الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ، وبرنامج EBS الخاص بالتوزيع ، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية ، ونظام الثبات الالكتروني
اقرأ أيضا
جميع فئات السيارة تم تزويدها بجميع الكماليات مع إمكانية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح ، وفتحة سقف كهربائية ، بالإضافة إلى حساسات مطر ، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة ، علاوة على مقود حركة مزود بالعديد من وسائل التحكم .
جاءت اسعار HYUNDAI ELANTRA CN7 بعد الزيادة على النحو التالي
الفئة الأولى "SMART" عند مستوى 317 ألف جنيه.
أما الفئة الثانية عند مستوى 327 ألف جنيه.
الفئة الثالثة "SMART FUN" وصلت إلى 339 ألف جنيه
وصعدت أسعار سيارات الفئة الرابعة "SMART PLUS" إلى 365 ألف