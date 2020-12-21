55.5 مليار دولار .. استثمارات هيونداي المستقبلية في السيارات الكهربائية

أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ، عن حجم استثماراتها فى مجال تطوير السيارات الكهربائية ، والذى سيبلغ 60.1 تريليون وون أى ما يعادل 55.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2025.









وقالت شركة هيونداي في بيان لها إنها تخطط لإطلاق أكثر من 12 طرازًا تحت منصة "E-GMP" بحلول عام 2025، بهدف بيع 560 ألف طراز كهربائي سنويًّا.









وأضافت الشركة في بيانها انها تبيع حاليًّا طرازات صديقة للبيئة، مثل سيارات "IONIQ" الهجينة، بالإضافة إلى طرازين كهربائيين بالكامل، وهما "Kona EV"، و"IONIQ Electric".









وأعلنت هيونداي انها تخطط للبدء في تطبيق المستوى 3 من تقنية القيادة الذاتية على سياراتها في عام 2022، بينما تواصل شركة "هيونداي موبيس" التابعة لها التعاون مع الشركات العالمية لتطوير المستوى 4 والمستوى 5 من تقنية القيادة الذاتية.









وأوضح البيان ان السيارات ذاتية القيادة من المستوى 3، إذا تم تطويرها بالكامل، ستسمح بتغيير الحارات والقيام بوظائف القيادة المستقلة الأخرى دون تدخل من السائق. وفي المستوى 4، يمكن للمركبة أن تقود بنفسها في ظل ظروف محدودة، ولن تعمل إذا لم يتم استيفاء جميع الشروط المطلوبة. وفي المستوى 5، يمكن للسيارة القيام بالقيادة الآلية تحت أي ظرف.









قال رئيس الشركة لي وون-هي، إن تفشي فيروس كورونا سيستمر في التأثير على نتائج أعمالها في الربع الرابع والعام المقبل.









وأضاف أن الشركة ستطلق السيارة "IONIQ 5" في العام المقبل، وهي أول نموذج كهربائي بالكامل يعتمد على منصة السيارات الكهربائية الخاصة بها التي تسمى "المنصة المعيارية العالمية الكهربائية" (E-GMP).







