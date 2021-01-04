رسميا افتتاح معرض سيارات كهربائية في السعودية .. صور

لوسيد اير lucid air بيتر رولينسون أن شركة lucid air قررت فتح

أعلن الرئيس التنفيذي لشركةبيتر رولينسون أن شركة lucid air قررت فتح معارض لسياراتها داخل المملكة العربية السعودية للترويج والتشجيع على استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة مثل الكهرباء.

وصرح رئيس شركة لوسيد اير lucid air بأ ن ضخ استثمارت من صندوق الاستثمار السعودي بقيمة مليار دولار أنعش طموح الشركة لتصنيع سيارات كهربائية قليلة التكلفة .







وحاليا تسعي شركة لوسيد اير lucid air لرد الجميل للمملكة العربية السعودية بسبب الوقوف بجانبها و دعمها المستمر و مساعدة السعودية في تطوير خلايا تخزين الطاقة الشمسية وتسعي شركة لوسيد اير المدعومة من السعودية للتماشي مع رؤية الدوله لعام 2030 وتقليل اعتماد الاقتصاد على الوقود الأحفوري.

لوسيد اير lucid air

وأضاف رولينسون أن شركة لوسيد اير lucid air لا تنافس تيسلا كما يصور البعض بل تنافس شركات السيارات التقليدية مثل مرسيدس وبي ام دبليو وبورش فهي تسعي للمنافسة عن طريق تصنيع سيارات كهربائية فاخرة بتكلفة قليلة لتكتسح المبيعات علي حد قولها و لديها تكنولوجيا تحسن أداء بطاريات السيارات الكهربائية مقابل تكلفة اقل من الشركات المنافسة .



وتنوي شركةافتتاح اولي معارضها غلي اراضي المملكة العربية السعودية خلال 2021 أو أوائل 2022 لبيع السيارات الكهربائية الفاخرة داخل المملكة للتشجيع علي الاعتماد عليها و الاستغناء عن البنزين .