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سيارات

رسميا افتتاح معرض سيارات كهربائية في السعودية .. صور

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:03 م
افتتاح معرض سيارات
افتتاح معرض سيارات كهربائية في السعودية
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اشرف عطية
أعلن الرئيس التنفيذي  لشركة لوسيد اير lucid air بيتر رولينسون أن شركة lucid air قررت فتح معارض لسياراتها داخل المملكة العربية السعودية للترويج والتشجيع على استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة مثل الكهرباء.

وصرح رئيس شركة  لوسيد اير lucid air بأن ضخ  استثمارت من صندوق الاستثمار السعودي بقيمة مليار دولار أنعش طموح الشركة لتصنيع سيارات  كهربائية قليلة التكلفة .

وحاليا تسعي شركة  لوسيد اير lucid air لرد الجميل للمملكة العربية السعودية بسبب الوقوف بجانبها و دعمها المستمر و مساعدة السعودية في تطوير خلايا  تخزين الطاقة الشمسية وتسعي شركة لوسيد اير المدعومة من السعودية للتماشي مع رؤية الدوله لعام 2030 وتقليل اعتماد الاقتصاد على الوقود الأحفوري.

وتنوي شركة  لوسيد اير lucid air افتتاح اولي معارضها غلي اراضي المملكة العربية السعودية خلال 2021 أو أوائل 2022 لبيع السيارات الكهربائية الفاخرة داخل المملكة للتشجيع علي الاعتماد عليها و الاستغناء عن البنزين .

وأضاف رولينسون أن شركة  لوسيد اير lucid air لا تنافس تيسلا كما يصور البعض بل تنافس شركات السيارات التقليدية مثل مرسيدس وبي ام دبليو وبورش فهي تسعي للمنافسة عن طريق تصنيع سيارات كهربائية فاخرة بتكلفة قليلة لتكتسح المبيعات علي حد قولها و لديها تكنولوجيا تحسن أداء بطاريات السيارات الكهربائية مقابل تكلفة اقل من الشركات المنافسة .
رسميا افتتاح معرض سيارات كهربائية في السعودية .. صور
رسميا افتتاح معرض سيارات كهربائية في السعودية .. صور
رسميا افتتاح معرض سيارات كهربائية في السعودية .. صور
رسميا افتتاح معرض سيارات كهربائية في السعودية .. صور
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