تشبه المكوك الفضائي.. مواصفات لوسيد إير 2022 lucid air الكهربائية بالكامل.. صور

لوسيد اير 2022 lucid air والذي من اعلنت شركة لوسيد موتورز عن للإصدار الأساسي من السيارةوالذي من المقرر أن يصل إلى الأسواق في عام 2022 .





تعمل السيارة لوسيد اير 2022 lucid air بمحرك كهربائي واحد بقوة 480 حصان، وبشكل اختياري سيُمكن للعملاء الحصول على محركين كهربائيين بدفع كلي للعجلات .





ستأتي السيارة لوسيد اير 2022 lucid air بمدي قيادة يبلغ 653 كم لكل شحنة و ستأتي بشاشة قيادة قياس 34 انش ، وأنظمة مساعدة سائق DreamDrive .





تأتي لوسيد اير 2022 lucid air بمحركين كهربائيين بقوة 620 حصان مع نظام دفع كلي للعجلات و تتسارع من 0 حتي 100 كيلو كتر في الساعة خلال 3.2 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س .





جدير بالذكر ان شركة لوسيد موتورز كشفت عن موديل "اير" الكهربائي الفاخر مع جدولة الإنتاج في 2018، ولكن واجهت الشركة مشكلة في قلة التمويل المالي، قبل حل المشكلة بفضل استثمار صندوق الثروة السيادي السعودي بـ 3.75 مليار ريال في الشركة.

والآن مع وفرة المال لديهم، أعلنت الشركة عن إكمال خططها وبدء بناء أول مصنع لها في ولاية أريزونا الأمريكية، مع توقعات ببدء إنتاج موديل اير في نهاية 2020.



