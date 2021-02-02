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سيارات

5 نصائح لحماية سيارتك من السرقة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:11 ص
صدى البلد
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صبري طلبه
ربما يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى حوادث سير مختلفة، لكن هذه الحادثة تبدو مختلفة كثيرًا عن غيرها، وهي "سرقة السيارة" التي تعد واحدة من حوادث الفقد المؤلمة، التي من الممكن أن تنال بشدة من الحالة النفسية لمالك السيارة، نظرًا لأهميتها في حياته اليومية، وكونها رفيقة المسافات والمنقذة في العديد من المواقف المختلفة.

وفي سياق ذلك يقدم "صدى البلد" الاخباري أفضل النصائح لحماية سيارتك من السرقة.

1- كاميرات المراقبة 
من الأفضل أن تصطف بسيارتك أمام أحد كاميرات المراقبة، سواء كانت خاصة بك، أو مملوكة لأحد الأبنية أو المتاجر، لسرعة التعرف على شخصية السارق و تحديد هويته، وذلك بعد أن تقوم بإبلاغ الجهات الأمنية المتخصصة في ذلك الأمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

2- قفل الحماية 
تتعدد الأشكال الخاصة بقفل الحماية ضد السرقات، وفي الأغلب يكون قطعة معدنية تتصل بمقود الحركة ودواسة الفرامل، ثم تغلق عبر قفل داخلي يقوم بإحكام هذه العملية بنجاح، وهناك نوع آخر من هذه الأقفال أشبه "بكلبش" الأوناش المرورية ووظيفته توقف الحركة التامة للإطار.

3- الجراج 
عند اصطفاف سيارتك داخل جراج خاص أو أحد الجراجات العامة، فسوف تقل فرص تعرضها بشكل كبير لحوادث السرقة المختلفة، وذلك بسبب بقائها امنه وبعيدة عن أعين المتربصين، وكونها أيضًا تحت رقابة أفراد الأمن بداخل هذا الجراج.

4- جهاز GPS والزر السحري 
من الممكن أن تتبع خطوات سيارتك بوضع جهاز GPS داخلي، يسمح لك بتحديد مكان تواجد السيارة، وجعلها مراقبة من خلالك في حالة تعرضها لهذا الموقف، ومن الممكن أيضا أن تقوم بعمل زر صغير وظيفته هو فصل طرمبة البنزين، وذلك لكي تجعل سيارتك متوقفة عن الحركة ولا تقبل لأمر التفعيل إلا من خلالك فقط.
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