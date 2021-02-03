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أخبار العالم

بايدن وزوجته يشاركان في تكريم ضابط شرطة قتل خلال أحداث الكابيتول.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:30 ص
بايدن وزوجته جيل
بايدن وزوجته جيل خلال مراسم تأبين الضابط براين سيكنيك
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قسم الخارجي
وصل رفات "بريان سيكنيك" ضابط الحرس الوطني الأمريكي الذي قتل خلال أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، إلى قاعة المبنى في حفل تأبين وتكريم رسمي حضره الرئيس جو بايدن.

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، في حفل تأبين الضابط "براين سيكنيك" بقاعة الكابيتول، حيث أصيب خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي، ثم توفي متأثرًا بجراحه.

ووقف الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى جيل بايدن عند رفات الشرطي في مبنى الكابيتول، لتقديم التحية واحترامهم تكريمًا للضابط سيكنيك.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية بايدن وزوجته يضعان يدهما على الطاولة الموجود بها رفات الضابط، قبل أن يضع كل منهما يده على قلبه، ثم وقف الزوجان أمام أكاليل الزهور لتقديم التحية احتراما للشرطي الراحل.

وحضرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيمي الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ مراسم نقل رفات سيكنيك إلى قاعة الكابيتول، بينما يتمكن باقي الأعضاء من تقديم تحياتهم واحترامهم على مدار يوم الأربعاء.

وأصيب سيكنيك صاحب الـ42 عاما في رأسه بطفاية حريق خلال اقتحام انصار ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، ثم توفي اليوم التالي.
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