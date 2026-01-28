كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن أستبعاد نجم الزمالك محمد عواد من مواجهة بتروجيت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب طارق السيد:عواد خارج مباراة بتروجت .

واستقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريقه اليوم الأربعاء أمام بتروجيت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بعد خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفريق عدد من الانتصارات المهمة وسعى للحفاظ على مستواه للاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية.

أما فريق بتروجيت، فيتواجد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، بعد خوض 14 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر في 3، ما يجعل مواجهة اليوم فرصة مهمة للفريق لتحسين موقعه في جدول الدوري.