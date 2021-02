المصري للدراسات الاقتصادية في صدارة مراكز الفكر الاقتصادي عربيا والـ41 عالميا

تصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، كافة مراكز الفكر الاقتصادى في مؤشر مراكز الفكر الرائدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير Global Go To Think Tank لعام 2020، الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية، حيث احتل المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراكز الفكر الرائدة بالمنطقة من بين 101 مركز فكري، وسبقه بالترتيب مراكز تعمل في مجالات غير اقتصادية، متقدما 6 مراكز عن العام السابق.كما حاز المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على المركز 41 عالميا، في مؤشر مؤسسات الفكر الرائدة في مجال السياسات الاقتصادية المحلية في نفس التقرير، وذلك من بين 143 مركز فكري على مستوى العالم، متقدما 8 مراكز عن العام السابق، ليكون وفق هذا الترتيب المركز المصرى الوحيد في هذا المستوى.اقرأ أيضا .. بعد القبض على مستريح المنيا.. أسباب مهمة تدفعك لوضع أموالك في البنوك وجاء المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ضمن أفضل المراكز البحثية التي حققت أفضل استجابة مؤسسية وفى مجال السياسات لجائحة كوفيد 19 على المستوى العالمى، وهو مؤشر جديد تم استحداثه في تقرير هذا العام.وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز تعليقا على هذا الاختيار: "فخورة جدا بهذا الأداء المشرف للمركز والذى يأتي نتاج جهد وإخلاص كافة أسرة المركز والتي كانت سببا رئيسيا في تحقيق هذا الترتيب، خاصة فيما يتعلق برد الفعل الإيجابى على دراسات تأثيرات جائحة كوفيد 19 على قطاعات الاقتصاد المصرى، حيث يحاول المركز دائما اقتحام الموضوعات الهامة وكل ما هو جديد في وقته ليقدم إضافة حقيقية لصناع القرار قائمة على البحث العلمى والدراسة الجادة".وكان المركز المصرى قد قدم مجموعة من الدراسات في سلسلة بعنوان "رأى في أزمة" لدراسة تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد المصرى مع بداية الأزمة في مارس 2020، وتبع ذلك سلسلة من التقارير التحليلية لمتابعة أداء قطاعات الاقتصاد المصرى التي تأثرت بالجائحة على أرض الواقع، والتي تصدر تباعا وفقا لصدور البيانات الرسمية المرتبطة بها والمنشورة حديثا، كما يقدم المركز مجموعة أخرى من التقارير التحليلية حول محركات التغيير والمعنية بالأساس بطرح محاور العمل الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الكورونا على صعيد الاقتصاد المصرى، آخذا في الحسبان الوضع الاقتصادى العالمى الجديد الذى فرضته الأزمة.جدير بالذكر أن تقريرGlobal Go To Think Tank يهدف إلى خلق شراكات مؤسسية دائمة، وعلى مستوى الدول من خلال إشراك وتعزيز مراكز الفكر التي أظهرت القدرة على إعداد بحوث عالية الجودة في مجال السياسات، وبناء قدراتها حول العالم.