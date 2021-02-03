تعرف علي مدة غياب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك عقب طرده أمام غزل المحلة

حصل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك على البطاقة الحمراء ، خلال مواجهة فريقه أمام غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المحلة فى إطار مباريات الإسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.





وألحق زعيم الفلاحين بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء، بعدما تقدم الفارس الأبيض بالهدف الأول لنجمه التونسي فرجاني ساسي والذي تعرض للطرد بعد مخالفة واضحة مع لاعب غزل المحلة والتى أثارت جدلا كبيرا لحجم الإصابة التى ألمت بلاعب المحلة .





وأشهر الحكم محمد الحنفي البطاقة الحمراء لفرجاني ساسي بسبب لعبة خطرة مع لاعب غزل المحلة، ليتأكد غياب ساسي عن فريقه في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري فقط.



