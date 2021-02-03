وزير الشباب: مجهود كبير لوزارة الصحة فى تنظيم كأس العالم لليد

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الصحة قامت بمجهود كبير فى تنظيم بطولة

العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن ذلك جاء على الرغم من جائحة كورونا التى تؤثر على العالم كله.





وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر تكريم قطاع الطب الوقائي بوزراة الصحة بعد نجاح البطولة، أن المباريات سارت بانسيابية كبيرة جدا، موضحا أن العالم كله يتحدث عن تنظيم مصر الجيد لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.





وفى سياق أخر، هنأت وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة على نجاح الحكومة المصرية في تنظيم كأس العالم لكرة اليد.

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وقالت زايد خلال مؤتمر تكريم قطاع الطب الوقائي بوزراة الصحة بعد نجاح البطولة، إن وزير الشباب والرياضة دائما يجلب لنا البطولات العديدة، ونحن فخورين جدا ودائما معه".



