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رياضة

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:29 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مصير مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تغلب على طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر بركلات الترجيح.

قال المهندس أحمد مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لم يحدد حتى الآن موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

أضاف: فيه حاجات تبع تقنية الفيديو سوف يتم استكمالها وأيضا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة سوف يتم استكمال جدول الدورى حتى الأسبوع ال ٣٤ خلال الفترة المقبلة.
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