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أخبار العالم

بسبب نافالني.. ألمانيا تلمح لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:05 م
ألمانيا تلمح لفرض
ألمانيا تلمح لفرض مزيد من العقوبات على روسيا
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دعاء أبوهشيمة
ألمحت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، عل خلفية سجن المعارض أليكسي نافالني.

واعتبرت الحكومة الألمانية أنه من "غير المستبعد" أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب قضية نافالني، مؤكدة أن سجن نافالني يتعارض مع مبادي حقوق الإنسان التي وقعت عليها روسيا.

وحكمت محكمة في موسكو على زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقالت المحكمة إن نافالني مسجون لأنه انتهك شروط المراقبة من قضية 2014 التي حُكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع وقف التنفيذ، أثناء تعافيه في ألمانيا.

وسبق في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن هددوا روسيا بالعقوبات بسبب اعتقال  أليكسي نافالني والقمع الذي شنته الشرطة على المتظاهرين المؤيدين له.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "موجة الاعتقال الأخيرة هي أمر يثير قلقنا كثيرًا، فضلًا عن اعتقال نافالني".

تم القبض على الرجل البالغ من العمر 44 عامًا بعد وصوله العاصمة الروسية يوم 17 يناير بعد عودته من ألمانيا.

كان نافالني في برلين يتعافى من تسممه بغاز أعصاب، يقال إنه لا يمكن إن يكون إلا لدى جهة عسكرية، وهو ما وجه الاتهامات إلى الكرملين بالضلوع في محاولة الاغتيال. 
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