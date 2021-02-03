ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول بين المقاولون العرب وطلائع الجيش

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:06 م
لقاء المقاولون العرب
لقاء المقاولون العرب وطلائع الجيش
Advertisements
حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرببالتعادل الإيجايبي "١-١" في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ  ١١ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المقاولون العرب من أجل إحراز هف التقدم ولكن تمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "٣٤" عن طريق  أحمد سمير من ركلة جزاء عن طريق عمرو جمال بعد عرقلة من خالد الحسيني مدافع المقاولون العرب.
وفي الدقيقة "٤٧" آحرز أحمد داوودا هدف تعادل المقاولون العرب  من خلال عرضية من الطرف الأيمن من لويس إدوارد شتتها دفاع طلائع الجيش لتصل إلى عبد الله ياسين على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من لمسة واحدة من أحمد داوودا سددها رائعة داخل الشباك.
وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.
خط الدفاع: باسم علي – فادي نجاح – خالد الحسيني – حسن الشامي.
خط الوسط : إبراهيم صلاح – محمد مجلي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – أحمد داوودا.
خط الهجوم : هيثم الجويني.
بينما يجلس على دكة البدلاء كلٌ من :
أحمد عربي - أمير عابد – أحمد عبدالعزيز - وسيم النغموشي – عبدالرحمن خالد جبنه –محمد رزق – أحمد شكري - أحمد حسن مكي – ايدو موزيس.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط بجدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد المقاولون .. تقدم لـ الأبيض وإنذار لـ ساسي ونزول بنشرقي بعد 75 دقيقة

في مباراة بطلها الـ VAR.. الإنتاج يحقق أول فوز في الموسم الجديد 1-0 على المقاولون

مختار مختار: التعثر والضغط سبب إهدار العديد من الفرص أمام المقاولون

بدون النحاس.. المقاولون في مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي بالكونفيدرالية

تشكيل المقاولون العرب وسموحة قبل مباراتهما في الدورى الممتاز

شوط أول .. تعادل إيجابي بين المقاولون العرب وسموحة في الدوري

ترشيحاتنا

حارس ليفربول: أكره مواجهة صلاح في التدريبات

شاهد.. رقص وغناء حنين حسام بعد إخلاء سبيلها

حازم إمام يتحدث عن سر خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

هل تنخفض الرواتب في السعودية بسبب كورونا.. خبير اقتصادي يوضح

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

لوك جديد للشعر.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار

بسبب مقلب .. حكاية أشهر خلاف بين أم كلثوم والعندليب