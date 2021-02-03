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اقتصاد

الإسكان: الانتقال إلى الحي الحكومي منتصف 2021.. وبدء تسليم وحدات "الثالث".. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:21 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
وجه المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، التحية لكل العاملين المشاركين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه من المقرر تنفيذ عملية الانتقال إلى الحي الحكومي منتصف العام الجاري، مشيرا إلى أن مساحة المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية تشمل 40 ألف فدان.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد الحي السكني الخامس المقام على طراز جاردن سيتي، لافتا إلى أن عملية تسليم وحدات الحي السكني الثالث، بدأت منذ يناير الماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، مراعاة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية التي تنفذ بإجمالي عمالة تتخطى 200 ألف عامل.  
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