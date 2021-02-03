وزارة التخطيط تستقبل وفدا حكوميا عراقيا للاستفادة من الخبرات المصرية في البنية المعلوماتية

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، وفدًا حكوميًا عراقيًا من مسئولي وزارات التخطيط والمالية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة العراق برئاسة الدكتور ماهر حماد علام جوهان، وكيل وزارة التخطيط العراقية؛ وذلك بهدف الاطلاع والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال منظومة التخطيط.





وبدأ الوفد العراقي جولته بزيارة مبنى مركز البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة؛ وكان في استقبال الوفد المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.





وأشار المهندس أشرف عبد الحفيظ، إلى أن مشروع البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل إيجاد نظام تخطيط قومى متكامل، وتحقيق أفضل استخدام للموارد وترشيد الإنفاق الحكومى، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية، وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية بغرض إتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات العاجلة، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط.





وتفقد الوفد العراقي أهم الأنشطة والأعمال التي يقوم المركز بتنفيذها؛ والتى يأتي على رأسها استخدام تقنيات وتكنولوجيا تصوير الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي، وتطبيقات تحليل هذه الصور والتي ينتج عنها بيانات تخدم جهود متابعة المشروعات واتخاذ القرار، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات التى تقدمها الدولة في مختلف القطاعات، مثل الإفادة في تطبيق مبادرة "حياة كريمة" وتطبيق "المتغيرات المكانية"، بالإضافة إلى خرائط الأساس الموحدة وتكامل البيانات المكانية للجهات الحكومية على هذه الخرائط.





كما استمع الوفد العراقي للتجربة المصرية في مشروع المواليد والوفيات، وتفقد الوفد مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة، وقد أشاد بها السادة الحضور نظرًا لما تتمتع به من تجهيزات فائقة، والتي يمكن الاستفادة من خبرات استخدام تلك المركبات في تقديم الخدمات الحكومية.





وعقب انتهاء زيارة الوفد العراقي لمركز البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ توجه الوفد لزيارة مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاطلاع على أهم المشروعات التي يقدمها الجهاز.