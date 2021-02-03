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ديني

واعظات الأوقاف: القرآن الكريم دستور الله في الأرض

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:41 م
واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
تواصل القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف، نشاطها، في ولاية النيل الأبيض بالسودان، فعقدت واعظات القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف ندوة دينية توعوية بالمسجد العتيق بمدينة عسلاية.

وفي بداية اللقاء، أكدت الواعظة عبير أنور على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والسودان، مضيفة أن القرآن الكريم دستور الله -عز وجل- في الأرض، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دُعي اليه فقد هُدي إلى صراط مستقيم.

ومن جانبها، أكدت الواعظة دينا الجدامي أن هناك عددًا من النقاط العملية التي تعين على حفظ القرآن الكريم منها: إخلاص النية لله (عز وجل) مشيرة إلى قول الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى- عن القرآن: وخير جليس لا يمل حديثه.. وترداده يزداد فيه تجملا».

وفي ختام الندوة قامت الواعظات بجولة ميدانية بين المواطنات وتواصلن مع الناس وتبادلن مشاعر الحب والود.

وفي سياق آخر، زارت قافلة أئمة وواعظات الأوقاف بجمهورية مصر العربية، مقر تدريب أئمة وواعظات السودان، بحضور فرح جار النبي كرام محافظ أم درمان، والدكتور منصور حسن إبراهيم مدير الشؤون الدينية بمحلية أم درمان، والدكتور يوسف حسن الأستاذ بكلية الإمام المهدي بأم درمان.

ومن جانبه، أعرب محافظ أم درمان عن سعادته بزيارة الوفد المصري، وبهذا التعاون المثمر بين الوزارتين، مما يدعم روح الأخوة والمودة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

 وأوضح أن هناك جذورًا اجتماعية وثقافية ودينية تجمع بين البلدين، وأفصح عن أمله في أن تؤدي هذه الشراكة إلى مزيد من التعاون والاستفادة المتبادلة.

ومن جانبه ثمن مدير الشئون الدينية بأم درمان، دور قافلة علماء وواعظات الأوقاف المصرية، ومساهمتهم في نشر صحيح الدين ومقاومة الأفكار والتوجهات الهدامة، كما أعرب عن إعجابه بتجربة وزارة الأوقاف المصرية في مجالات تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات، موضحًا أنها تستحق التعميم في السودان.

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