واعظات الأوقاف: القرآن الكريم دستور الله في الأرض

تواصل القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف، نشاطها، في ولاية النيل الأبيض بالسودان، فعقدت واعظات القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف ندوة دينية توعوية بالمسجد العتيق بمدينة عسلاية.
وفي بداية اللقاء، أكدت الواعظة عبير أنور على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والسودان، مضيفة أن القرآن الكريم دستور الله -عز وجل- في الأرض، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دُعي اليه فقد هُدي إلى صراط مستقيم.
ومن جانبها، أكدت الواعظة دينا الجدامي أن هناك عددًا من النقاط العملية التي تعين على حفظ القرآن الكريم منها: إخلاص النية لله (عز وجل) مشيرة إلى قول الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى- عن القرآن: وخير جليس لا يمل حديثه.. وترداده يزداد فيه تجملا».
وفي ختام الندوة قامت الواعظات بجولة ميدانية بين المواطنات وتواصلن مع الناس وتبادلن مشاعر الحب والود.
وفي سياق آخر، زارت قافلة أئمة وواعظات الأوقاف بجمهورية مصر العربية، مقر تدريب أئمة وواعظات السودان، بحضور فرح جار النبي كرام محافظ أم درمان، والدكتور منصور حسن إبراهيم مدير الشؤون الدينية بمحلية أم درمان، والدكتور يوسف حسن الأستاذ بكلية الإمام المهدي بأم درمان.