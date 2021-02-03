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توك شو

أحمد موسى يعرض شكوى سكان مصر الجديدة بسبب كوبري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:28 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إنه تلقى رسالة وشكوى من أهالى مصر الجديدة بسبب كوبري يتم حفر أساساته بالقرب من عقارات قديمة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما تم فى مصر الجديدة من توسعات وكباري جعلها تتمتع بسيولة مرورية وتغيرت للأفضل.

ولفت أحمد موسى، إلى أن جميع التوسعات والكباري فى مصر الجديدة تم الانتهاء منها، لكن لا يعلم هل هناك أشياء جديدة أم لا. 

وأشار إلى أن أي مواطن يسير الآن فى حي مصر الجديدة بكل سهولة، ولا يستغرق دقائق لـ الوصول لـ أى مكان يريده. 

وأوضح أحمد موسى، أنه مر اليوم من مصر الجديدة، والمشهد كان جميلا. 

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