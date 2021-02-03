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محافظات

إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:28 م
ازالة منطقة بنى هلال
ازالة منطقة بنى هلال
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عبدالعزيز جمال
تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اعمال الازالة الجارية بمنطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بشارع حسن الانور التابع لحى مصر القديمة بوجود واشراف اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة وبمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية  والادارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.

وأكدت نائب المحافظ انه تمت اعمال الازالة بنسبة 50%وتم تسكين جميع  الاسر المستحقه فور الازالة بوحدات بديلة بحى الاسمرات وجارى العمل على ما تبقى.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية  والقيادة السياسية والتى تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية  حتى تصبح مصر بلا عشوائيات والموضوعة تحت  شعار " مصر بلا عشوائيات "بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع امن متحضر وراقى  يتمتع فيه بجميع الخدمات ويحيا فى بيئة امنة.

وشددت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة الحفاظ على ارواح المواطنين، وتحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة وتأكيدها على السعى الدائم لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقى بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية والمقدمة بشكل حضارى يليق به.

إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد
إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد
إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد
إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد
إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد
إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد
إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد
إزالة منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة ..شاهد
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