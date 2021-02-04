جامعة الفيوم: شاعران بكلية دار العلوم يمثلان مصر في مسابقة أمير الشعراء بالإمارات

ضمن فعاليات الموسم التاسع لبرنامج أمير الشعراء المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأهل الشاعر محمد عرب صالح والذي تخرج في كلية دار العلوم جامعة الفيوم وحصل الماجستير بقسم البلاغة والنقد الأدبي، والشاعر أحمد حافظ الباحث بقسم الأدب بالكلية والحاصلان على العديد من الجوائز العربية منها جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة راشد بن حمد، إضافة إلى إنتاجهما الشعري المميز.

والجدير بالذكر أن المسابقة تقام على مستوى العالم وتمر بأكثر من مرحلة؛ حيث يتم اختيار (١٦٠) شاعرًا، ثم في المرحلة الثانية يتم اختيار (٤٠) شاعرًا، وفي المرحلة الثالثة يتم تصعيد (٢٠) شاعرًا على مستوى العالم تمهيدًا لاختيار الفائز بجائزة (أمير الشعراء) الموسم التاسع، كما لم تحصد مصر هذه الجائزة سوى مرة واحدة في الموسم الخامس.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أ رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم لطلابها وباحثيها، كما أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها شاعران من نفس الكلية، الأمر الذي يعكس حرص الجامعة الدائم على جودة العملية التعليمية، ودعم المواهب.









أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تحقيق الجامعة تقدمًا ملموسًا في منح الدرجات والشهادات العلمية للباحثين خلال العام الجامعي 2020 حيث تم منح 284 درجة ماجستير و 114 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم بالإضافة إلى 2680 شهادة دبلوم تخصصي.



أوضح شديد بأن ذلك يأتي وفقًا للخطة البحثية للجامعة 2016/2021 وتماشيًا مع خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تلبي طموحات المجتمع الأكاديمي وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

احتلت كلية الطب النصيب الأكبر حيث تم منح 53 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، تلتها كلية التربية بنسبة 44 رسالة ماجستير و 16 رسالة دكتوراه، ثم كلية الهندسة بنسبة 41 رسالة ماجستير و 12 رسالة دكتوراه، ثم كلية الخدمة الاجتماعية بنسبة 20 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، ثم كلية الآداب بنسبة 16 رسالة ماجستير و12 رسالة دكتوراه.













