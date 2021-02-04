كيلو اللحمة بـ65 جنيها.. المجمعات الاستهلاكية توفر سلعا أساسية بخصومات 25%.. فيديو

قال محمد كمال، مسئول أحد المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن السلع الأساسية الموجودة فى المجمع الواحد تكفى لمدة 4 أشهر على الأقل بالإضافة إلى السلع الموجودة فى المخازن، لافتًا إلى أن هناك توفرا فى السلع التموينية فى تلك الفترة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.









وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكميات متوفرة بشكل كبير وبأسعار مناسبة للمواطنين وبأسعار أقل من السوق بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية تضخ 20 طن خضار وفاكهة يوميًا بتخفيض 25%.









وأشار إلى أن سعر علبة السمنة 17.25 وزجاجة الزيت بـ17 جنيه، بينما سعر علبة الجبنة نصف كيلو 9.5 جنيه، وكيس مكرونة 4 جنيهات وكيلو الأرز بـ8 جنيهات وكيلو السكر بـ8.5، بينما كيلو اللحوم بـ65 جنيها، ونصف كيلو مفروم بـ32.5 جنيه.









وأوضح أن سعر الطماطم بـ2.5 جنيه، والبطاطس بـ3 جنيهات فقط، بينما سعر الليمون بـ15 جنيها، مؤكدًا أن أسعار اللحوم الطازجة بـ85 جنيها.



