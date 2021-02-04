ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة في الشرقية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، والمرور الميداني على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة ، وإلغاء نزلات الأسلاك  تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء وذلك بالتنسيق مع مسئولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة لرفع كفاءة مستوى الانارة وحرصا على سلامة المواطنين. 


وأضاف المحافظ أنه قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح ومسئولي الإنارة  بالمجلس والوحدة المحلية بالصنافين ومسئولي الهيئة العربية للتصنيع  بإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية ، حيث جرى استبدال الكشافات الصوديوم القديمة بكشافات جديدة ليد ١٥٠ وات أعمدة الإنارة بطريق شبلنجة / الصنافين وبطريق ابوحجر / الشعاورة وطريق بني حسين / المجازر ، كما قامت الوحدة المحلية بالجديدة ومسؤولي الإنارة بتغيير الكشافات المتهالكة  بكشافات لليد بطريق عزبة البيه التابعة لقرية الجديدة  حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.


اقرأ أيضًا:

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وغلق محلات تدار بدون ترخيص في الشرقية


كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بأعمال دهانات لأعمدة الإنارة بطريق أبو حماد / الزقازيق بعد نقلها للجزيرة الوسطي للارتقاء بالشكل الجمالي ورفع  مستوى الإنارة  العامة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.


وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإناره بتركيب لمبات جديده بأعمدة الإنارة الموجودة بشارع الجلاء بداية من نافورة الصاغة وصولًا إلى مجلس المدينة لتحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين.


كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتركيب حوامل بأعمدة الاناره بشارع الجيش لشد كابلات كهرباء علىها لإنارة كشافات الشارع امام حركة المواطنين والسيارات.


وفي مركز ومدينة فاقوس توجه قسم الإنارة لصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات بشوارع (المنيسي مدخل عبدالمنعم رياض المدخل الرئيسى بالمدينة - محيط مدارس الصنايع بنين وبنات -  الإنتاج - كوبرى السحارة العلوى) بالإضافة إلى إصلاح لوحة كشك شبكة الكهرباء.


وعلي جانب آخر فقد أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن رفع الاشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وفتح الطريق أمام السيارات والمارة وغلق المنشآت التى تدار بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فقد تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحى ثان وحى أول الزقازيق بالتعاون والاشتراك مع شرطة مرافق الزقازيق لرفع الاشغالات والباعة الجائلين.


وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق أنه تم شن الحملة بمنطقة شارع جمال عبدالناصر وشارع أحمد ماهر امتداد شارع مدير الأمن بممر كوبرى البارون وتم غلق وتشميع محلات تدار بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم إزالة التندات الموجودة أعلى المحلات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاديًا للصعق بالكهرباء.. صيانة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة بالشرقية

محافظ الشرقية يناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي أعطال بأعمدة الكهرباء بالشوارع

محافظ الشرقية يتفقد مدينة القرين ويكلف بتكثيف أعمال النظافة

لجان لمراجعة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة وتركيب عوازل بالشرقية

للتصدي للمخالفات.. استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ضعف المياه بحي ثان المحلة الكبرى للصيانة في الغربية

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة تناشد المصريين المتوجهين للكويت بتأجيل السفر

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

في يومه العالمي.. نجوم انتصروا على السرطان أبرزهم حلمي وحورية

كسر رقبتها وحرق جثتها.. نهاية مأساوية لمصور قتل زوجته

سقوط السماوى مستمر.. "دكة" رمضان صبحي في بيراميدز تثير الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021