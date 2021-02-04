تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، والمرور الميداني على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة ، وإلغاء نزلات الأسلاك تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء وذلك بالتنسيق مع مسئولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة لرفع كفاءة مستوى الانارة وحرصا على سلامة المواطنين.





وأضاف المحافظ أنه قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح ومسئولي الإنارة بالمجلس والوحدة المحلية بالصنافين ومسئولي الهيئة العربية للتصنيع بإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية ، حيث جرى استبدال الكشافات الصوديوم القديمة بكشافات جديدة ليد ١٥٠ وات أعمدة الإنارة بطريق شبلنجة / الصنافين وبطريق ابوحجر / الشعاورة وطريق بني حسين / المجازر ، كما قامت الوحدة المحلية بالجديدة ومسؤولي الإنارة بتغيير الكشافات المتهالكة بكشافات لليد بطريق عزبة البيه التابعة لقرية الجديدة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.





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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بأعمال دهانات لأعمدة الإنارة بطريق أبو حماد / الزقازيق بعد نقلها للجزيرة الوسطي للارتقاء بالشكل الجمالي ورفع مستوى الإنارة العامة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.





وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإناره بتركيب لمبات جديده بأعمدة الإنارة الموجودة بشارع الجلاء بداية من نافورة الصاغة وصولًا إلى مجلس المدينة لتحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين.





كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتركيب حوامل بأعمدة الاناره بشارع الجيش لشد كابلات كهرباء علىها لإنارة كشافات الشارع امام حركة المواطنين والسيارات.





وفي مركز ومدينة فاقوس توجه قسم الإنارة لصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات بشوارع (المنيسي مدخل عبدالمنعم رياض المدخل الرئيسى بالمدينة - محيط مدارس الصنايع بنين وبنات - الإنتاج - كوبرى السحارة العلوى) بالإضافة إلى إصلاح لوحة كشك شبكة الكهرباء.





وعلي جانب آخر فقد أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن رفع الاشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وفتح الطريق أمام السيارات والمارة وغلق المنشآت التى تدار بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فقد تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحى ثان وحى أول الزقازيق بالتعاون والاشتراك مع شرطة مرافق الزقازيق لرفع الاشغالات والباعة الجائلين.





وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق أنه تم شن الحملة بمنطقة شارع جمال عبدالناصر وشارع أحمد ماهر امتداد شارع مدير الأمن بممر كوبرى البارون وتم غلق وتشميع محلات تدار بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم إزالة التندات الموجودة أعلى المحلات.