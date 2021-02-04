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محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وغلق محلات تدار بدون ترخيص في الشرقية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:40 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وفتح الطريق أمام السيارات والمارة وغلق المنشآت التى تدار بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فقد تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحى ثان وحى أول الزقازيق بالتعاون والاشتراك مع شرطة مرافق الزقازيق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين.


وأضافت رئيسه حي ثان الزقازيق انه تم شن الحملة بمنطقة شارع جمال عبدالناصر وشارع أحمد ماهر امتداد شارع مدير الأمن بممر كوبرى البارون وتم غلق وتشميع محلات تدار بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم إزالة التندات الموجودة أعلى المحلات.


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وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، تم التكليف بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الدوائية بالمحافظة.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرفية أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمنشأة أبو عمر، شنت حملة للتفتيش على الصيدليات العامة بمدينة منشأة أبو عمر.


وأشار "مسعود" انه أسفرت جهود الحملة من ضبط ١٤٤٩ (قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة ما بين أدوية ومنشطات مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور تداولها بالصيدليات، ومستلزمات طبية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور تداولها، وعينات طبية مجانية معدة للبيع.


وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٣٥٦، ٣٥٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة منشأة أبو عمر.



وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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