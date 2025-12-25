الصافي عبد العال: قوافل زاد العزة تؤكد ثبات الدور المصري والتزامه التاريخي تجاه غزة

أعاد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، التأكيد على أن استمرار تسيير قوافل المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة يجسد وضوح وثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إطلاق الهلال الأحمر المصري القافلة رقم 101 من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» يعكس نهجًا راسخًا للدولة المصرية يقوم على الالتزام الإنساني والتاريخي، وليس مجرد استجابة ظرفية لتطورات الأحداث.

وأوضح، عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، أن تتابع وصول قوافل «زاد العزة» بما تحمله من مساعدات غذائية وطبية وإغاثية متنوعة يعبر عن شعور عميق بالمسؤولية تتحرك على أساسه الدولة المصرية تجاه التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، لا سيما في ظل المعاناة المتفاقمة التي يعيشها المدنيون، وعلى رأسهم الأطفال والمرضى وكبار السن، نتيجة النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية وتراجع المنظومة الصحية.

وأكد نائب الاسكندرية، أن المشهد الإنساني في غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة من التعقيد والخطورة، في ظل استمرار الاعتداءات وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية، الأمر الذي يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ويجعل من تدفق المساعدات ضرورة عاجلة لا تقبل التأجيل.

ولفت النائب الصافي عبد العال إلى أن التحرك المصري المنظم والسريع يعكس وعي القيادة السياسية بدقة المرحلة وخطورة تداعياتها، وحرصها على تخفيف حدة المعاناة عن الشعب الفلسطيني.