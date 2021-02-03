لمواجهة كورونا..التشديد باتخاذ الإجراءات الاحترازية للمترددين علي ديوان عام الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة فضلًا عن إتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

كما أكد محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين فضلًا عن دوره الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

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وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبيه إحتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وفي هذا الإطار أكد إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد أستقبل خلال شهر يناير الماضي 543 شكوي تم الرد على 467 شكوى منها بنسبة 86٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقي الشكاوى للرد عليها تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضي تنوعت بين بناء دون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة 12 مليارا و356 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم للمواطنين ، واستكمالًا وتدعيمًا لمشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال متابعته لنسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بمركز ومدينة منيا القمح والمُقام بتكلفة 18 مليون جنيه ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية.

استمع المحافظ ومرافقوه من المهندس المسؤل لشرح تفصيلي عن الأعمال الجارية بالمحطة وتمت الإشارة الي انه جاري انشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الانشائية بمحطة المعالجة إلي 75% وشبكات الإنحدار إلي 80 % ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 50%.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ، وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.