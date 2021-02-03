صحة الشرقية: تشميع مستشفى خاص غير مرخص بمشتول السوق

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين فقد شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمشتول السوق، وبالتنسيق مع لجنة من مجلس مدينة مشتول السوق، حملة مشتركة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق لمستشفى خاص بمدينة مشتول السوق تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المستشفى بكامل محتوياتها.





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وأكد "مسعود" على إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.