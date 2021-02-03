صحة الشرقية: إجراء 6 قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فقد تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه استمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء ٦ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.





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وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣١٦ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدا ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية بإزالة حالات تعدي في المهد على الأرض الزراعية بواقع 786 حالة تعدي واقعة على مساحة 30 فدان و12 قيراط و5 أسهم أرض زراعية وكذلك إزالة 292 حالة تعدي واقعة على مساحة 8 أفدنة و 17قيراط و 19سهم أرض زراعية بنطاق المحافظة وذلك في الفترة من 15 مارس 2020وحتى31 يناير 2021.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتى الآن بلغ 1078 حالة تعدي علي مساحة 39 فدان و 6 قيراط أرض زراعية, مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.